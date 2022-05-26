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Глава МВФ рассказала о мерах предотвращения голода в мире - РИА Новости, 26.05.2022
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Глава МВФ рассказала о мерах предотвращения голода в мире
Глава МВФ рассказала о мерах предотвращения голода в мире - РИА Новости, 26.05.2022
Глава МВФ рассказала о мерах предотвращения голода в мире
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о мерах, которые, по её мнению, стоит предпринять для преодоления угрозы голода в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:14
2022-05-26T14:14
здоровье - общество
мвф
кристалина георгиева
в мире
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о мерах, которые, по её мнению, стоит предпринять для преодоления угрозы голода в мире, включая оказание финансовой поддержки бедным странам и отказ от ограничений на продовольственный экспорт."Во-первых, нужно противостоять ограничениям на экспорт продовольствия, которые ввели уже почти 30 стран. Понимаю, что правительства хотят уберечь население от дефицита. Но тем самым мы продлеваем страдания других. Во-вторых, мы должны более эффективно использовать имеющееся у нас продовольствие. И в-третьих, мы должны предоставить бедным странам финансовые ресурсы, необходимые им для обеспечения поставок", - сказала Георгиева в интервью издание Spiegel.По словам главы МВФ, нужно помогать странам, зависящим от глобальных рынков продовольствия, где сейчас наблюдается значительный рост цен. "Требуется быстрая международная реакция, чтобы люди не голодали", - сказала Георгиева.По ее словам, почти 30 стран испытывают серьезные проблемы с платежным балансом из-за цен на продовольствие, ряд государств обратились к МВФ за поддержкой. "Мы помогаем им, был создан специальный целевой фонд для бедных стран с нулевой процентной ставкой. Мы также внимательно изучаем, что могут сделать международные институты для повышения эффективности производства продовольствия. Необходимо увеличить предложение", - добавила глава МВФ.
https://ria.ru/20220516/pomosch-1788899367.html
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здоровье - общество, мвф, кристалина георгиева, в мире
14:14 26.05.2022
 
Глава МВФ рассказала о мерах предотвращения голода в мире

Глава МВФ Георгиева рассказала о мерах для предотвращения угрозы голода в мире

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава МВФ Кристалина Георгиева
Глава МВФ Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава МВФ Кристалина Георгиева. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о мерах, которые, по её мнению, стоит предпринять для преодоления угрозы голода в мире, включая оказание финансовой поддержки бедным странам и отказ от ограничений на продовольственный экспорт.
"Во-первых, нужно противостоять ограничениям на экспорт продовольствия, которые ввели уже почти 30 стран. Понимаю, что правительства хотят уберечь население от дефицита. Но тем самым мы продлеваем страдания других.
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Во-вторых, мы должны более эффективно использовать имеющееся у нас продовольствие. И в-третьих, мы должны предоставить бедным странам финансовые ресурсы, необходимые им для обеспечения поставок", - сказала Георгиева в интервью издание Spiegel.
По словам главы МВФ, нужно помогать странам, зависящим от глобальных рынков продовольствия, где сейчас наблюдается значительный рост цен. "Требуется быстрая международная реакция, чтобы люди не голодали", - сказала Георгиева.
По ее словам, почти 30 стран испытывают серьезные проблемы с платежным балансом из-за цен на продовольствие, ряд государств обратились к МВФ за поддержкой. "Мы помогаем им, был создан специальный целевой фонд для бедных стран с нулевой процентной ставкой. Мы также внимательно изучаем, что могут сделать международные институты для повышения эффективности производства продовольствия. Необходимо увеличить предложение", - добавила глава МВФ.
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