Рейтинг@Mail.ru
В КНР призвали Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/ucheniya-1790836112.html
В КНР призвали Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений
В КНР призвали Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений - РИА Новости, 26.05.2022
В КНР призвали Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений
Действия Японии по созданию помех на близком расстоянии во время военно-морских учений Китая могут привести к опасным последствиям, заявил в четверг в ходе... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:31
2022-05-26T13:31
в мире
китай
япония
украина
вмс китая
у цянь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_d6df98644fc9a428cf42101014fa7aa0.jpg
ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Действия Японии по созданию помех на близком расстоянии во время военно-морских учений Китая могут привести к опасным последствиям, заявил в четверг в ходе пресс-конференции официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.У Цянь, комментируя недавние учения авианосной группы Военно-морских сил КНР во главе с авианосцем "Ляонин", отметил, что Вооруженные силы Японии осуществляли слежку за китайским авианосцем."Я хотел бы подчеркнуть, что действия Японии по отслеживанию и созданию помех на близком расстоянии крайне опасны и могут легко привести к недоразумениям и ошибочным суждениям, а также к морским и воздушным происшествиям", - сказал У Цянь.Он отметил, что действия японской стороны не способствуют взаимному доверию между двумя странами, но представляют серьезную угрозу безопасности для палубной авиации и военнослужащих обеих сторон."Китай требует, чтобы Япония прекратила всякую бессмысленную деятельность по вмешательству и предприняла конкретные действия для поддержания двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе", - добавил У Цянь.Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.
https://ria.ru/20220524/patrulirovanie-1790398175.html
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790702851.html
китай
япония
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_177:0:2177:1500_1920x0_80_0_0_2751f1a13b149fe19d86a4ca777799d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, япония, украина, вмс китая, у цянь
13:31 26.05.2022
 
В КНР призвали Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений

Минобороны КНР призвало Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Действия Японии по созданию помех на близком расстоянии во время военно-морских учений Китая могут привести к опасным последствиям, заявил в четверг в ходе пресс-конференции официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
У Цянь, комментируя недавние учения авианосной группы Военно-морских сил КНР во главе с авианосцем "Ляонин", отметил, что Вооруженные силы Японии осуществляли слежку за китайским авианосцем.
Совместное воздушное патрулирование ВКС России и ВВС Китая. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:20
Россия и Китай провели совместное 13-часовое авиапатрулирование
"Я хотел бы подчеркнуть, что действия Японии по отслеживанию и созданию помех на близком расстоянии крайне опасны и могут легко привести к недоразумениям и ошибочным суждениям, а также к морским и воздушным происшествиям", - сказал У Цянь.
Он отметил, что действия японской стороны не способствуют взаимному доверию между двумя странами, но представляют серьезную угрозу безопасности для палубной авиации и военнослужащих обеих сторон.
"Китай требует, чтобы Япония прекратила всякую бессмысленную деятельность по вмешательству и предприняла конкретные действия для поддержания двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе", - добавил У Цянь.
Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 18:28
В Китае рассказали о "переломном моменте" для России и США на Украине
 
В миреКитайЯпонияУкраинаВМС КитаяУ Цянь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала