https://ria.ru/20220526/ucheniya-1790836112.html

В КНР призвали Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений

В КНР призвали Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений - РИА Новости, 26.05.2022

В КНР призвали Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений

Действия Японии по созданию помех на близком расстоянии во время военно-морских учений Китая могут привести к опасным последствиям, заявил в четверг в ходе... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:31

2022-05-26T13:31

2022-05-26T13:31

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ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Действия Японии по созданию помех на близком расстоянии во время военно-морских учений Китая могут привести к опасным последствиям, заявил в четверг в ходе пресс-конференции официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.У Цянь, комментируя недавние учения авианосной группы Военно-морских сил КНР во главе с авианосцем "Ляонин", отметил, что Вооруженные силы Японии осуществляли слежку за китайским авианосцем."Я хотел бы подчеркнуть, что действия Японии по отслеживанию и созданию помех на близком расстоянии крайне опасны и могут легко привести к недоразумениям и ошибочным суждениям, а также к морским и воздушным происшествиям", - сказал У Цянь.Он отметил, что действия японской стороны не способствуют взаимному доверию между двумя странами, но представляют серьезную угрозу безопасности для палубной авиации и военнослужащих обеих сторон."Китай требует, чтобы Япония прекратила всякую бессмысленную деятельность по вмешательству и предприняла конкретные действия для поддержания двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе", - добавил У Цянь.Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.

https://ria.ru/20220524/patrulirovanie-1790398175.html

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790702851.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, япония, украина, вмс китая, у цянь