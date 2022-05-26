https://ria.ru/20220526/ucheniya-1790836112.html
В КНР призвали Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений
В КНР призвали Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений - РИА Новости, 26.05.2022
В КНР призвали Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений
Действия Японии по созданию помех на близком расстоянии во время военно-морских учений Китая могут привести к опасным последствиям, заявил в четверг в ходе... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:31
2022-05-26T13:31
2022-05-26T13:31
в мире
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вмс китая
у цянь
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ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Действия Японии по созданию помех на близком расстоянии во время военно-морских учений Китая могут привести к опасным последствиям, заявил в четверг в ходе пресс-конференции официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.У Цянь, комментируя недавние учения авианосной группы Военно-морских сил КНР во главе с авианосцем "Ляонин", отметил, что Вооруженные силы Японии осуществляли слежку за китайским авианосцем."Я хотел бы подчеркнуть, что действия Японии по отслеживанию и созданию помех на близком расстоянии крайне опасны и могут легко привести к недоразумениям и ошибочным суждениям, а также к морским и воздушным происшествиям", - сказал У Цянь.Он отметил, что действия японской стороны не способствуют взаимному доверию между двумя странами, но представляют серьезную угрозу безопасности для палубной авиации и военнослужащих обеих сторон."Китай требует, чтобы Япония прекратила всякую бессмысленную деятельность по вмешательству и предприняла конкретные действия для поддержания двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе", - добавил У Цянь.Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.
https://ria.ru/20220524/patrulirovanie-1790398175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, япония, украина, вмс китая, у цянь
В КНР призвали Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений
Минобороны КНР призвало Японию не создавать помехи Китаю во время военных учений
ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Действия Японии по созданию помех на близком расстоянии во время военно-морских учений Китая могут привести к опасным последствиям, заявил в четверг в ходе пресс-конференции официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
У Цянь
, комментируя недавние учения авианосной группы Военно-морских сил КНР
во главе с авианосцем "Ляонин", отметил, что Вооруженные силы Японии
осуществляли слежку за китайским авианосцем.
"Я хотел бы подчеркнуть, что действия Японии по отслеживанию и созданию помех на близком расстоянии крайне опасны и могут легко привести к недоразумениям и ошибочным суждениям, а также к морским и воздушным происшествиям", - сказал У Цянь.
Он отметил, что действия японской стороны не способствуют взаимному доверию между двумя странами, но представляют серьезную угрозу безопасности для палубной авиации и военнослужащих обеих сторон.
"Китай требует, чтобы Япония прекратила всякую бессмысленную деятельность по вмешательству и предприняла конкретные действия для поддержания двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе", - добавил У Цянь.
Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины
в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая
он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.