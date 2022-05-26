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Онлайн-карта участков за 1 рубль появилась в Московской области

Онлайн-карта участков за 1 рубль появилась в Московской области - РИА Новости, 26.05.2022

Онлайн-карта участков за 1 рубль появилась в Московской области

Инвесторы Московской области смогут увидеть все участки, доступные по программе аренды за 1 рубль, на интерактивной карте. Эти участки отдают под проекты в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:13

2022-05-26T17:13

2022-05-26T17:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Инвесторы Московской области смогут увидеть все участки, доступные по программе аренды за 1 рубль, на интерактивной карте. Эти участки отдают под проекты в сфере импортозамещения, сообщил телеканал "360"."Сегодня на инвестиционную карту нанесено около 220 таких участков. Перечень постоянно актуализируется", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.Она отметила, что программа пользуется популярностью – мининвест принял более 80 заявок."Для 21 проекта участки уже подобраны. Идет процедура сбора документов для оформления договора", – добавила Зиновьева.Участки даются в аренду на три года. После инвестор может выкупить землю за 15% кадастровой стоимости.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)