https://ria.ru/20220526/uchastniki-1790814392.html

Участники "Муравьев-Амурский 2030" приступили к изучению проектов ДФО

Участники "Муравьев-Амурский 2030" приступили к изучению проектов ДФО - РИА Новости, 26.05.2022

Участники "Муравьев-Амурский 2030" приступили к изучению проектов ДФО

Курсанты программы "Муравьев – Амурский 2030" приступили к изучению проектов, которые в будущем могут быть реализованы в ДФО, сообщает пресс-офис программы. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:27

2022-05-26T12:27

2022-05-26T12:30

муравьев-амурский 2030

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

большой уссурийский (остров)

алексей чекунков

россия

сколково

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Курсанты программы "Муравьев – Амурский 2030" приступили к изучению проектов, которые в будущем могут быть реализованы в ДФО, сообщает пресс-офис программы.Главы субъектов ДФО, наставники программы, предложили 11 кейсов для детальной проработки. Для более глубокого погружения в тематику на вопросы участников отвечал председатель Совета наставников, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Как отмечается в сообщении, полтора часа в режиме диалога – уникальная возможность для курсантов лично пообщаться с министром и узнать больше о регионах и округе в целом.Говорили о развитии общественного транспорта, обсуждали возможность использования инфраструктурных проектов, в том числе в туристической отрасли. Тему привлечения на Дальний Восток отдыхающих рассматривали через самобытную культуру старообрядцев, целые диаспоры готовы рассказать о себе и показать свою жизнь. Вкупе с Байкалом, лыжами зимой и рыбалкой летом этот вариант может стать одним из перспективных. Также участники дискуссии отметили потенциал у проекта первого на Дальнем Востоке предпринимательского университета. Глава Минвостокразвития положительно отозвался об идее его создания, но подчеркнул, что русское и особенно дальневосточное предпринимательство должно быть созидательным.Другие проекты, по которым велось обсуждения, касались климата и устойчивого развития региона, социальной инфраструктуры, развития Северного морского пути по высоким экологическим стандартам, будущего острова Большой Уссурийский, развития производства и реализации овощных культур.Завершая встречу, Чекунков подчеркнул, что любая тема может иметь несколько слоёв сложности, и они перемножаются друг на друга. Задача управленца - упрощать этот этап работы и приводить к общему знаменателю. А еще – научиться сбалансировать рутину и развитие, каждую задачу решать с максимальной самоотдачей.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.Обучение началось 24 мая на базе Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ). Образовательная программа состоит из 8 модулей, включающих лучшие практики программ подготовки управленческих кадров. При разработке программы учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий.

https://ria.ru/20220524/programma-1790458901.html

https://ria.ru/20220425/orlov-1785330491.html

дальний восток

большой уссурийский (остров)

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

муравьев-амурский 2030, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, большой уссурийский (остров), алексей чекунков, россия, сколково