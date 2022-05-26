12:27 26.05.2022 (обновлено: 12:30 26.05.2022)
Участники "Муравьев-Амурский 2030" приступили к изучению проектов ДФО
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев — Амурский 2030"Программа "Муравьев – Амурский 2030"
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев — Амурский 2030"
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Курсанты программы "Муравьев – Амурский 2030" приступили к изучению проектов, которые в будущем могут быть реализованы в ДФО, сообщает пресс-офис программы.
Главы субъектов ДФО, наставники программы, предложили 11 кейсов для детальной проработки. Для более глубокого погружения в тематику на вопросы участников отвечал председатель Совета наставников, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Как отмечается в сообщении, полтора часа в режиме диалога – уникальная возможность для курсантов лично пообщаться с министром и узнать больше о регионах и округе в целом.
Говорили о развитии общественного транспорта, обсуждали возможность использования инфраструктурных проектов, в том числе в туристической отрасли. Тему привлечения на Дальний Восток отдыхающих рассматривали через самобытную культуру старообрядцев, целые диаспоры готовы рассказать о себе и показать свою жизнь. Вкупе с Байкалом, лыжами зимой и рыбалкой летом этот вариант может стать одним из перспективных. Также участники дискуссии отметили потенциал у проекта первого на Дальнем Востоке предпринимательского университета. Глава Минвостокразвития положительно отозвался об идее его создания, но подчеркнул, что русское и особенно дальневосточное предпринимательство должно быть созидательным.
Другие проекты, по которым велось обсуждения, касались климата и устойчивого развития региона, социальной инфраструктуры, развития Северного морского пути по высоким экологическим стандартам, будущего острова Большой Уссурийский, развития производства и реализации овощных культур.
Завершая встречу, Чекунков подчеркнул, что любая тема может иметь несколько слоёв сложности, и они перемножаются друг на друга. Задача управленца - упрощать этот этап работы и приводить к общему знаменателю. А еще – научиться сбалансировать рутину и развитие, каждую задачу решать с максимальной самоотдачей.
Обучение началось 24 мая на базе Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ). Образовательная программа состоит из 8 модулей, включающих лучшие практики программ подготовки управленческих кадров. При разработке программы учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий.