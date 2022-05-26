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Участники "Муравьев-Амурский 2030" приступили к изучению проектов ДФО - РИА Новости, 26.05.2022
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Участники "Муравьев-Амурский 2030" приступили к изучению проектов ДФО
Участники "Муравьев-Амурский 2030" приступили к изучению проектов ДФО - РИА Новости, 26.05.2022
Участники "Муравьев-Амурский 2030" приступили к изучению проектов ДФО
Курсанты программы "Муравьев – Амурский 2030" приступили к изучению проектов, которые в будущем могут быть реализованы в ДФО, сообщает пресс-офис программы. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:27
2022-05-26T12:30
муравьев-амурский 2030
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
большой уссурийский (остров)
алексей чекунков
россия
сколково
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Курсанты программы "Муравьев – Амурский 2030" приступили к изучению проектов, которые в будущем могут быть реализованы в ДФО, сообщает пресс-офис программы.Главы субъектов ДФО, наставники программы, предложили 11 кейсов для детальной проработки. Для более глубокого погружения в тематику на вопросы участников отвечал председатель Совета наставников, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Как отмечается в сообщении, полтора часа в режиме диалога – уникальная возможность для курсантов лично пообщаться с министром и узнать больше о регионах и округе в целом.Говорили о развитии общественного транспорта, обсуждали возможность использования инфраструктурных проектов, в том числе в туристической отрасли. Тему привлечения на Дальний Восток отдыхающих рассматривали через самобытную культуру старообрядцев, целые диаспоры готовы рассказать о себе и показать свою жизнь. Вкупе с Байкалом, лыжами зимой и рыбалкой летом этот вариант может стать одним из перспективных. Также участники дискуссии отметили потенциал у проекта первого на Дальнем Востоке предпринимательского университета. Глава Минвостокразвития положительно отозвался об идее его создания, но подчеркнул, что русское и особенно дальневосточное предпринимательство должно быть созидательным.Другие проекты, по которым велось обсуждения, касались климата и устойчивого развития региона, социальной инфраструктуры, развития Северного морского пути по высоким экологическим стандартам, будущего острова Большой Уссурийский, развития производства и реализации овощных культур.Завершая встречу, Чекунков подчеркнул, что любая тема может иметь несколько слоёв сложности, и они перемножаются друг на друга. Задача управленца - упрощать этот этап работы и приводить к общему знаменателю. А еще – научиться сбалансировать рутину и развитие, каждую задачу решать с максимальной самоотдачей.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.Обучение началось 24 мая на базе Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ). Образовательная программа состоит из 8 модулей, включающих лучшие практики программ подготовки управленческих кадров. При разработке программы учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий.
https://ria.ru/20220524/programma-1790458901.html
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дальний восток
большой уссурийский (остров)
россия
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муравьев-амурский 2030, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, большой уссурийский (остров), алексей чекунков, россия, сколково
12:27 26.05.2022 (обновлено: 12:30 26.05.2022)
 

Участники "Муравьев-Амурский 2030" приступили к изучению проектов ДФО

© Фото : пресс-офис программы "Муравьев — Амурский 2030"Программа "Муравьев – Амурский 2030"
Программа Муравьев – Амурский 2030 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев — Амурский 2030"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Курсанты программы "Муравьев – Амурский 2030" приступили к изучению проектов, которые в будущем могут быть реализованы в ДФО, сообщает пресс-офис программы.
Главы субъектов ДФО, наставники программы, предложили 11 кейсов для детальной проработки. Для более глубокого погружения в тематику на вопросы участников отвечал председатель Совета наставников, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Как отмечается в сообщении, полтора часа в режиме диалога – уникальная возможность для курсантов лично пообщаться с министром и узнать больше о регионах и округе в целом.
Говорили о развитии общественного транспорта, обсуждали возможность использования инфраструктурных проектов, в том числе в туристической отрасли. Тему привлечения на Дальний Восток отдыхающих рассматривали через самобытную культуру старообрядцев, целые диаспоры готовы рассказать о себе и показать свою жизнь. Вкупе с Байкалом, лыжами зимой и рыбалкой летом этот вариант может стать одним из перспективных. Также участники дискуссии отметили потенциал у проекта первого на Дальнем Востоке предпринимательского университета. Глава Минвостокразвития положительно отозвался об идее его создания, но подчеркнул, что русское и особенно дальневосточное предпринимательство должно быть созидательным.
В РФ стартовало обучение по программе подготовки кадров для ДФО Муравьев-Амурский 2030 - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 18:19
Стартовала программа подготовки кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030"
Другие проекты, по которым велось обсуждения, касались климата и устойчивого развития региона, социальной инфраструктуры, развития Северного морского пути по высоким экологическим стандартам, будущего острова Большой Уссурийский, развития производства и реализации овощных культур.
Завершая встречу, Чекунков подчеркнул, что любая тема может иметь несколько слоёв сложности, и они перемножаются друг на друга. Задача управленца - упрощать этот этап работы и приводить к общему знаменателю. А еще – научиться сбалансировать рутину и развитие, каждую задачу решать с максимальной самоотдачей.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.
Обучение началось 24 мая на базе Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ). Образовательная программа состоит из 8 модулей, включающих лучшие практики программ подготовки управленческих кадров. При разработке программы учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 15:26Амурская область
Орлов стал наставником в образовательной программе "Муравьев-Амурский 2030"
 
Муравьев-Амурский 2030Дальневосточный федеральный университетДальний ВостокБольшой Уссурийский (остров)Алексей ЧекунковРоссияСколково
 
 
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