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В США автора эссе "Как убить мужа" признали виновной в убийстве супруга - РИА Новости, 26.05.2022
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В США автора эссе "Как убить мужа" признали виновной в убийстве супруга
В США автора эссе "Как убить мужа" признали виновной в убийстве супруга - РИА Новости, 26.05.2022
В США автора эссе "Как убить мужа" признали виновной в убийстве супруга
Суд присяжных в американском штате Орегон признал Нэнси Крэмптон-Брофи, автора эссе под названием "Как убить мужа", виновной в убийстве мужа, сообщает местный... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:17
2022-05-26T15:19
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Суд присяжных в американском штате Орегон признал Нэнси Крэмптон-Брофи, автора эссе под названием "Как убить мужа", виновной в убийстве мужа, сообщает местный телеканал KOIN.Её муж повар Дэниель Брофи был найден мертвым на кухне Кулинарного института Орегона 2 июня 2018 года, в сентябре того же года Крэмптон-Брофи была арестована. Брофи получил два огнестрельных ранения в сердце. Прокуроры пришли к мнению, что пара столкнулась с финансовыми проблемами, Крэмптон-Брофи решила убить мужа, чтобы получить деньги по страховке. Сама женщина утверждает, что не совершала преступление.Приговор Крэмптон-Брофи будет вынесен в июне. В 2011 году женщина опубликовала в интернете эссе под названием "Как убить мужа". Уточняется, что публикация не используется в процессе в качестве доказательства.
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в мире, орегон, сша
15:17 26.05.2022 (обновлено: 15:19 26.05.2022)
 
В США автора эссе "Как убить мужа" признали виновной в убийстве супруга

Суд присяжных счел виновной в убийстве мужа американку, написавшую эссе "Как убить мужа"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Суд присяжных в американском штате Орегон признал Нэнси Крэмптон-Брофи, автора эссе под названием "Как убить мужа", виновной в убийстве мужа, сообщает местный телеканал KOIN.
Её муж повар Дэниель Брофи был найден мертвым на кухне Кулинарного института Орегона 2 июня 2018 года, в сентябре того же года Крэмптон-Брофи была арестована. Брофи получил два огнестрельных ранения в сердце. Прокуроры пришли к мнению, что пара столкнулась с финансовыми проблемами, Крэмптон-Брофи решила убить мужа, чтобы получить деньги по страховке. Сама женщина утверждает, что не совершала преступление.
Приговор Крэмптон-Брофи будет вынесен в июне. В 2011 году женщина опубликовала в интернете эссе под названием "Как убить мужа". Уточняется, что публикация не используется в процессе в качестве доказательства.
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