https://ria.ru/20220526/ubiystvo-1790869215.html
В США автора эссе "Как убить мужа" признали виновной в убийстве супруга
В США автора эссе "Как убить мужа" признали виновной в убийстве супруга - РИА Новости, 26.05.2022
В США автора эссе "Как убить мужа" признали виновной в убийстве супруга
Суд присяжных в американском штате Орегон признал Нэнси Крэмптон-Брофи, автора эссе под названием "Как убить мужа", виновной в убийстве мужа, сообщает местный... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:17
2022-05-26T15:17
2022-05-26T15:19
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Суд присяжных в американском штате Орегон признал Нэнси Крэмптон-Брофи, автора эссе под названием "Как убить мужа", виновной в убийстве мужа, сообщает местный телеканал KOIN.Её муж повар Дэниель Брофи был найден мертвым на кухне Кулинарного института Орегона 2 июня 2018 года, в сентябре того же года Крэмптон-Брофи была арестована. Брофи получил два огнестрельных ранения в сердце. Прокуроры пришли к мнению, что пара столкнулась с финансовыми проблемами, Крэмптон-Брофи решила убить мужа, чтобы получить деньги по страховке. Сама женщина утверждает, что не совершала преступление.Приговор Крэмптон-Брофи будет вынесен в июне. В 2011 году женщина опубликовала в интернете эссе под названием "Как убить мужа". Уточняется, что публикация не используется в процессе в качестве доказательства.
https://ria.ru/20211217/ubiystvo-1764078269.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, орегон, сша
15:17 26.05.2022 (обновлено: 15:19 26.05.2022)
В США автора эссе "Как убить мужа" признали виновной в убийстве супруга
Суд присяжных счел виновной в убийстве мужа американку, написавшую эссе "Как убить мужа"