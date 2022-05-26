https://ria.ru/20220526/ubiystvo-1790869215.html

В США автора эссе "Как убить мужа" признали виновной в убийстве супруга

В США автора эссе "Как убить мужа" признали виновной в убийстве супруга - РИА Новости, 26.05.2022

В США автора эссе "Как убить мужа" признали виновной в убийстве супруга

Суд присяжных в американском штате Орегон признал Нэнси Крэмптон-Брофи, автора эссе под названием "Как убить мужа", виновной в убийстве мужа, сообщает местный... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:17

2022-05-26T15:17

2022-05-26T15:19

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Суд присяжных в американском штате Орегон признал Нэнси Крэмптон-Брофи, автора эссе под названием "Как убить мужа", виновной в убийстве мужа, сообщает местный телеканал KOIN.Её муж повар Дэниель Брофи был найден мертвым на кухне Кулинарного института Орегона 2 июня 2018 года, в сентябре того же года Крэмптон-Брофи была арестована. Брофи получил два огнестрельных ранения в сердце. Прокуроры пришли к мнению, что пара столкнулась с финансовыми проблемами, Крэмптон-Брофи решила убить мужа, чтобы получить деньги по страховке. Сама женщина утверждает, что не совершала преступление.Приговор Крэмптон-Брофи будет вынесен в июне. В 2011 году женщина опубликовала в интернете эссе под названием "Как убить мужа". Уточняется, что публикация не используется в процессе в качестве доказательства.

https://ria.ru/20211217/ubiystvo-1764078269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, орегон, сша