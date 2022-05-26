Совбез Турции призвал Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары по НАТО
Совбез Турции призвал Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары по НАТО
© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Архивное фото
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Турция призывает Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары при процессе членства в НАТО, говорится в заявлении Совбеза.
Заседание Совбеза Турции состоялось в четверг и продлилось три часа. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
"Было подчеркнуто, что Турция, которая всегда следует духу и закону союзничества в международных союзах, ожидает такой же ответственности и искренности от своих союзников. Турция призывает страны, которые нарушают международное право, поддерживая терроризм, положить конец такому отношению и принять во внимание опасения Турции в вопросах безопасности", - говорится в заявлении.