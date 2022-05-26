https://ria.ru/20220526/turtsiya-1790966743.html

Совбез Турции призвал Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары по НАТО

Совбез Турции призвал Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары по НАТО - РИА Новости, 26.05.2022

Совбез Турции призвал Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары по НАТО

Турция призывает Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары при процессе членства в НАТО, говорится в заявлении Совбеза. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:19

2022-05-26T20:19

2022-05-26T20:19

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мевлют чавушоглу

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нато

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Турция призывает Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары при процессе членства в НАТО, говорится в заявлении Совбеза.Заседание Совбеза Турции состоялось в четверг и продлилось три часа. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма."Было подчеркнуто, что Турция, которая всегда следует духу и закону союзничества в международных союзах, ожидает такой же ответственности и искренности от своих союзников. Турция призывает страны, которые нарушают международное право, поддерживая терроризм, положить конец такому отношению и принять во внимание опасения Турции в вопросах безопасности", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

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в мире, цены на нефть, мевлют чавушоглу, турция, швеция, финляндия, нато, рабочая партия курдистана