Рейтинг@Mail.ru
Совбез Турции призвал Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары по НАТО - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/turtsiya-1790966743.html
Совбез Турции призвал Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары по НАТО
Совбез Турции призвал Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары по НАТО - РИА Новости, 26.05.2022
Совбез Турции призвал Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары по НАТО
Турция призывает Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары при процессе членства в НАТО, говорится в заявлении Совбеза. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:19
2022-05-26T20:19
в мире
цены на нефть
мевлют чавушоглу
турция
швеция
финляндия
нато
рабочая партия курдистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789176846_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ad1ef0a8415d9539f9eee19ffd319232.jpg
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Турция призывает Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары при процессе членства в НАТО, говорится в заявлении Совбеза.Заседание Совбеза Турции состоялось в четверг и продлилось три часа. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма."Было подчеркнуто, что Турция, которая всегда следует духу и закону союзничества в международных союзах, ожидает такой же ответственности и искренности от своих союзников. Турция призывает страны, которые нарушают международное право, поддерживая терроризм, положить конец такому отношению и принять во внимание опасения Турции в вопросах безопасности", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
турция
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789176846_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_524c07c6efcd155a5ff39666c15933f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, мевлют чавушоглу, турция, швеция, финляндия, нато, рабочая партия курдистана
20:19 26.05.2022
 
Совбез Турции призвал Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары по НАТО

Совбез Турции призвал Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары по НАТО

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Турция призывает Швецию и Финляндию учитывать опасения Анкары при процессе членства в НАТО, говорится в заявлении Совбеза.
Заседание Совбеза Турции состоялось в четверг и продлилось три часа. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
"Было подчеркнуто, что Турция, которая всегда следует духу и закону союзничества в международных союзах, ожидает такой же ответственности и искренности от своих союзников. Турция призывает страны, которые нарушают международное право, поддерживая терроризм, положить конец такому отношению и принять во внимание опасения Турции в вопросах безопасности", - говорится в заявлении.
 
В миреЦены на нефтьМевлют ЧавушоглуТурцияШвецияФинляндияНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала