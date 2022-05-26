https://ria.ru/20220526/turizm-1790785281.html
Кабмин направит более трех миллиардов рублей на развитие туризма в регионах
Кабмин направит более трех миллиардов рублей на развитие туризма в регионах - РИА Новости, 26.05.2022
Кабмин направит более трех миллиардов рублей на развитие туризма в регионах
Более трех с половиной миллиардов рублей будет направлено на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:15
2022-05-26T14:15
2022-05-26T14:15
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
михаил мишустин
инфраструктура
пляжи
маршруты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788114655_0:235:3077:1966_1920x0_80_0_0_e9f475325f116a79a85f20080c68d86b.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более трех с половиной миллиардов рублей будет направлено на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в кабмине."Средства пойдут на создание кемпингов, обустройство пляжей, разработку электронных путеводителей, формирование доступной среды для инвалидов и реализацию других инициатив в сфере туризма", — пояснили в кабмине.Уточняется, что из общей суммы более миллиарда рублей направят на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников в 21 регионе. В их числе — Крым, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Псковская, Тульская и Сахалинская области.Еще 700 миллионов рублей выделят на создание новых кемпингов и автокемпингов на Камчатке, в Адыгее, Чечне, Краснодарском крае, Костромской области.Также, более полутора миллиардов рублей уйдет на создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями и приобретение оборудования для информационных центров. Средства получат 22 региона, в том числе Ингушетия, Северная Осетия, Татарстан, Сахалинская, Мурманская, Псковская, Тульская, Ульяновская области и Камчатский край.
https://ria.ru/20220525/puteshestviya-1790656157.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788114655_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_567b3d05e8b4854271ae2c3f08a0c0f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, михаил мишустин, инфраструктура, пляжи, маршруты
Кабмин направит более трех миллиардов рублей на развитие туризма в регионах
Кабмин направит более трех с половиной миллиардов рублей на развитие туризма в регионах
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более трех с половиной миллиардов рублей будет направлено на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.
"Средства пойдут на создание кемпингов, обустройство пляжей, разработку электронных путеводителей, формирование доступной среды для инвалидов и реализацию других инициатив в сфере туризма", — пояснили в кабмине.
Уточняется, что из общей суммы более миллиарда рублей направят на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников в 21 регионе. В их числе — Крым, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Псковская, Тульская и Сахалинская области.
Еще 700 миллионов рублей выделят на создание новых кемпингов и автокемпингов на Камчатке, в Адыгее, Чечне, Краснодарском крае, Костромской области.
Также, более полутора миллиардов рублей уйдет на создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями и приобретение оборудования для информационных центров. Средства получат 22 региона, в том числе Ингушетия, Северная Осетия, Татарстан, Сахалинская, Мурманская, Псковская, Тульская, Ульяновская области и Камчатский край.