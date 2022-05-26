https://ria.ru/20220526/turizm-1790785281.html

Кабмин направит более трех миллиардов рублей на развитие туризма в регионах

Кабмин направит более трех миллиардов рублей на развитие туризма в регионах - РИА Новости, 26.05.2022

Кабмин направит более трех миллиардов рублей на развитие туризма в регионах

Более трех с половиной миллиардов рублей будет направлено на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:15

2022-05-26T14:15

2022-05-26T14:15

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более трех с половиной миллиардов рублей будет направлено на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в кабмине."Средства пойдут на создание кемпингов, обустройство пляжей, разработку электронных путеводителей, формирование доступной среды для инвалидов и реализацию других инициатив в сфере туризма", — пояснили в кабмине.Уточняется, что из общей суммы более миллиарда рублей направят на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников в 21 регионе. В их числе — Крым, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Псковская, Тульская и Сахалинская области.Еще 700 миллионов рублей выделят на создание новых кемпингов и автокемпингов на Камчатке, в Адыгее, Чечне, Краснодарском крае, Костромской области.Также, более полутора миллиардов рублей уйдет на создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями и приобретение оборудования для информационных центров. Средства получат 22 региона, в том числе Ингушетия, Северная Осетия, Татарстан, Сахалинская, Мурманская, Псковская, Тульская, Ульяновская области и Камчатский край.

https://ria.ru/20220525/puteshestviya-1790656157.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, туристы, михаил мишустин, инфраструктура, пляжи, маршруты