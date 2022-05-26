В Британии призвали ограничить цены на энергоносители для малого бизнеса
Британские пабы призвали власти ограничить цены на энергоносители для малого бизнеса
Мужчина проходит мимо паба в Лондоне . Архивное фото
ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости. Британские пабы призывают правительство ограничить цены на энергоносители для малого бизнеса на фоне кризиса стоимости жизни, говорится в сообщении Британской ассоциации пива и пабов (BBPA).
Министр финансов Великобритании Риши Сунак в четверг объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. В частности, власти введут временный 25-процентный налог на сверхприбыли нефтегазовых компаний.
По словам исполнительного директора Британской ассоциации пива и пабов Эммы МакКларкин, в это тяжелое для бизнеса время правительству следует принять меры для облегчения давления на пабы и пивоваров. Комментируя сегодняшние решения британских властей, она отметила, что судьба пивоваренного сектора "висит на волоске".
"Как только мы вышли из пандемии, мы сразу же пострадали от роста цен на энергоносители, продуктов питания и инфляции в цепочках поставок из-за конфликта на Украине и кризиса стоимости жизни, который серьезно влияет на нашу способность вести бизнес. Вот почему мы призываем к ограничению цен на энергоносители для малого бизнеса, чтобы обеспечить справедливые энергетические сделки для предприятий в секторе гостеприимства и за его пределами, а также снизить непропорциональную налоговую нагрузку на сектор от бизнес-ставок до НДС, чтобы позволить пабам и пивоварам встать на ноги вместо того, чтобы создавать дополнительные барьеры для бизнеса", - сказала она.
В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.