https://ria.ru/20220526/tseny-1790958001.html

В Британии призвали ограничить цены на энергоносители для малого бизнеса

В Британии призвали ограничить цены на энергоносители для малого бизнеса - РИА Новости, 26.05.2022

В Британии призвали ограничить цены на энергоносители для малого бизнеса

Британские пабы призывают правительство ограничить цены на энергоносители для малого бизнеса на фоне кризиса стоимости жизни, говорится в сообщении Британской... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:36

2022-05-26T19:36

2022-05-26T19:36

цены на нефть

великобритания

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586324028_0:166:3034:1873_1920x0_80_0_0_b4cb311e6dd805a7cb8601a4ef34a7e4.jpg

ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости. Британские пабы призывают правительство ограничить цены на энергоносители для малого бизнеса на фоне кризиса стоимости жизни, говорится в сообщении Британской ассоциации пива и пабов (BBPA).Министр финансов Великобритании Риши Сунак в четверг объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. В частности, власти введут временный 25-процентный налог на сверхприбыли нефтегазовых компаний.По словам исполнительного директора Британской ассоциации пива и пабов Эммы МакКларкин, в это тяжелое для бизнеса время правительству следует принять меры для облегчения давления на пабы и пивоваров. Комментируя сегодняшние решения британских властей, она отметила, что судьба пивоваренного сектора "висит на волоске"."Как только мы вышли из пандемии, мы сразу же пострадали от роста цен на энергоносители, продуктов питания и инфляции в цепочках поставок из-за конфликта на Украине и кризиса стоимости жизни, который серьезно влияет на нашу способность вести бизнес. Вот почему мы призываем к ограничению цен на энергоносители для малого бизнеса, чтобы обеспечить справедливые энергетические сделки для предприятий в секторе гостеприимства и за его пределами, а также снизить непропорциональную налоговую нагрузку на сектор от бизнес-ставок до НДС, чтобы позволить пабам и пивоварам встать на ноги вместо того, чтобы создавать дополнительные барьеры для бизнеса", - сказала она.В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.

https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789902559.html

https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790863724.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, великобритания, украина, в мире