https://ria.ru/20220526/tribunal-1790812700.html

Сроки подготовки Устава трибунала скоро объявят, заявил Пушилин

Сроки подготовки Устава трибунала скоро объявят, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.05.2022

Сроки подготовки Устава трибунала скоро объявят, заявил Пушилин

Сроки подготовки Устава трибунала над нацистами объявят в ближайшее время, затягивать нельзя, но и подгонять специалистов не нужно, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:22

2022-05-26T12:22

2022-05-26T12:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

украина

россия

нато

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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Сроки подготовки Устава трибунала над нацистами объявят в ближайшее время, затягивать нельзя, но и подгонять специалистов не нужно, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Время ограничено. Но чтобы не было никаких претензий даже условных со стороны коллективного Запада или чтобы, если даже эти претензии звучали, но были абсолютно пустыми, как и многое то, что мы сейчас слышим. Нам нужно поработать очень тщательно над этим документом. поэтому сроки пока не ограничены какими-то конкретными датами, но затягивать с этим не стоит. Я думаю, в ближайшее, наверное, время мы уже сможем назвать конкретные даты", - сказал Пушилин.По словам Пушилина, "специалисты работают, все же от них нужно узнать конкретные, реальные сроки, когда они смогут подготовиться в наиболее полном объеме, и вот здесь подгонять, наверное, уже не стоило бы"."Тут таких два фактора нужно учесть: с одной стороны, затягивать не стоит, с другой стороны, и подгонять специалистов тоже, наверное, было бы неправильно", - отметил глава ДНР.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/tribunal-1790803312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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