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Эксперт объяснил, чем Россия становится похожей на “азиатского тигра” - РИА Новости, 26.05.2022
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Эксперт объяснил, чем Россия становится похожей на “азиатского тигра”
Эксперт объяснил, чем Россия становится похожей на “азиатского тигра” - РИА Новости, 26.05.2022
Эксперт объяснил, чем Россия становится похожей на “азиатского тигра”
РФ в настоящее время наиболее близка к термину “локализм”, чем была в последние три десятка лет своего развития. Этим она становится похожей на “азиатского... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T03:18
2022-05-26T03:18
россия
экономика
гонконг
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. РФ в настоящее время наиболее близка к термину “локализм”, чем была в последние три десятка лет своего развития. Этим она становится похожей на “азиатского тигра” - Гонконг, рассказал агентству “Прайм” старший аналитик “Русс-Инвест” Роман Блинов.Он напомнил, что “локализм” подразумевает приоритет интересов местных жителей, их идентичность, историю, региональное управление. Это противопоставляется терминам “глобализм” и “централизованное правительство”.Локализм за последние годы приобрел статус заметной политической доктрины. Это связано с переходом множества ветвей местной власти под управление региональных и глобальных структур, в связи с чем стал актуален вопрос приоритетов и разделения зон ответственности. Из-за санкций Россия все сильнее будет сосредотачиваться на внутренней повестке, уверен Блинов.
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россия, экономика, гонконг
03:18 26.05.2022
 
Эксперт объяснил, чем Россия становится похожей на “азиатского тигра”

Аналитик Блинов заявил, что Россия благодаря "локализму" становится похожей на Гонконг

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. РФ в настоящее время наиболее близка к термину “локализм”, чем была в последние три десятка лет своего развития. Этим она становится похожей на “азиатского тигра” - Гонконг, рассказал агентству “Прайм” старший аналитик “Русс-Инвест” Роман Блинов.
Он напомнил, что “локализм” подразумевает приоритет интересов местных жителей, их идентичность, историю, региональное управление. Это противопоставляется терминам “глобализм” и “централизованное правительство”.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
01:06
В США рассказали об уступке стран Евросоюза России
Локализм за последние годы приобрел статус заметной политической доктрины. Это связано с переходом множества ветвей местной власти под управление региональных и глобальных структур, в связи с чем стал актуален вопрос приоритетов и разделения зон ответственности. Из-за санкций Россия все сильнее будет сосредотачиваться на внутренней повестке, уверен Блинов.
 
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