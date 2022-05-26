https://ria.ru/20220526/tigr-1790752164.html

Эксперт объяснил, чем Россия становится похожей на “азиатского тигра”

Эксперт объяснил, чем Россия становится похожей на “азиатского тигра” - РИА Новости, 26.05.2022

Эксперт объяснил, чем Россия становится похожей на “азиатского тигра”

РФ в настоящее время наиболее близка к термину “локализм”, чем была в последние три десятка лет своего развития. Этим она становится похожей на “азиатского... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T03:18

2022-05-26T03:18

2022-05-26T03:18

россия

экономика

гонконг

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. РФ в настоящее время наиболее близка к термину “локализм”, чем была в последние три десятка лет своего развития. Этим она становится похожей на “азиатского тигра” - Гонконг, рассказал агентству “Прайм” старший аналитик “Русс-Инвест” Роман Блинов.Он напомнил, что “локализм” подразумевает приоритет интересов местных жителей, их идентичность, историю, региональное управление. Это противопоставляется терминам “глобализм” и “централизованное правительство”.Локализм за последние годы приобрел статус заметной политической доктрины. Это связано с переходом множества ветвей местной власти под управление региональных и глобальных структур, в связи с чем стал актуален вопрос приоритетов и разделения зон ответственности. Из-за санкций Россия все сильнее будет сосредотачиваться на внутренней повестке, уверен Блинов.

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россия

гонконг

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, экономика, гонконг