https://ria.ru/20220526/theater-1790808829.html
Нового директора театра имени Волкова представят до конца сезона
Нового директора театра имени Волкова представят до конца сезона - РИА Новости, 26.05.2022
Нового директора театра имени Волкова представят до конца сезона
Стало известно, когда представят нового директора Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова. Об этом рассказала РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:38
2022-05-26T12:38
2022-05-26T12:39
культура
новости культуры
сергей пускепалис
театр драмы имени федора волкова
театр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Стало известно, когда представят нового директора Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова. Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь театра Екатерина Анкудинова.И отметила, что подбором занимаются художественный руководитель театра Сергей Пускепалис и министерство культуры РФ.Ранее сообщалось, что директора театра имени Волкова Айрата Тухватуллина назначили первым заместителем худрука и директора МХТ имени Чехова. В театре имени Волкова Тухватуллин проработал почти два с половиной года. Собеседница агентства подчеркнула, что он не уволен, будет совмещать обе должности и проработает в Волковском до конца сезона, передавая дела.
https://ria.ru/20220525/theatre-1790713447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей пускепалис, театр драмы имени федора волкова, театр
12:38 26.05.2022 (обновлено: 12:39 26.05.2022)
Нового директора театра имени Волкова представят до конца сезона
Нового директора театра имени Волкова в Ярославле должны представить до конца июня
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Стало известно, когда представят нового директора Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова. Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь театра Екатерина Анкудинова.
"До конца сезона, то есть до конца июня, будет уже представлен новый директор. В настоящий момент идут согласования разных кандидатур, пока не озвучиваются имена", — сказала она.
И отметила, что подбором занимаются художественный руководитель театра Сергей Пускепалис и министерство культуры РФ.
Ранее сообщалось, что директора театра имени Волкова Айрата Тухватуллина назначили первым заместителем худрука и директора МХТ имени Чехова. В театре имени Волкова Тухватуллин проработал почти два с половиной года. Собеседница агентства подчеркнула, что он не уволен, будет совмещать обе должности и проработает в Волковском до конца сезона, передавая дела.