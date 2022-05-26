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Нового директора театра имени Волкова представят до конца сезона - РИА Новости, 26.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220526/theater-1790808829.html
Нового директора театра имени Волкова представят до конца сезона
Нового директора театра имени Волкова представят до конца сезона - РИА Новости, 26.05.2022
Нового директора театра имени Волкова представят до конца сезона
Стало известно, когда представят нового директора Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова. Об этом рассказала РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:38
2022-05-26T12:39
культура
новости культуры
сергей пускепалис
театр драмы имени федора волкова
театр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Стало известно, когда представят нового директора Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова. Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь театра Екатерина Анкудинова.И отметила, что подбором занимаются художественный руководитель театра Сергей Пускепалис и министерство культуры РФ.Ранее сообщалось, что директора театра имени Волкова Айрата Тухватуллина назначили первым заместителем худрука и директора МХТ имени Чехова. В театре имени Волкова Тухватуллин проработал почти два с половиной года. Собеседница агентства подчеркнула, что он не уволен, будет совмещать обе должности и проработает в Волковском до конца сезона, передавая дела.
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новости культуры, сергей пускепалис, театр драмы имени федора волкова, театр
12:38 26.05.2022 (обновлено: 12:39 26.05.2022)
 
Нового директора театра имени Волкова представят до конца сезона

Нового директора театра имени Волкова в Ярославле должны представить до конца июня

CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра на площади Волкова / Cropped imageЗдание Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова
Здание Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра на площади Волкова / Cropped image
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Стало известно, когда представят нового директора Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова. Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь театра Екатерина Анкудинова.

"До конца сезона, то есть до конца июня, будет уже представлен новый директор. В настоящий момент идут согласования разных кандидатур, пока не озвучиваются имена", — сказала она.

И отметила, что подбором занимаются художественный руководитель театра Сергей Пускепалис и министерство культуры РФ.
Ранее сообщалось, что директора театра имени Волкова Айрата Тухватуллина назначили первым заместителем худрука и директора МХТ имени Чехова. В театре имени Волкова Тухватуллин проработал почти два с половиной года. Собеседница агентства подчеркнула, что он не уволен, будет совмещать обе должности и проработает в Волковском до конца сезона, передавая дела.
Айрат Тухватуллин в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия Сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 20:12Культура
Любимова подтвердила назначение Айрата Тухватуллина в МХТ имени Чехова
 
КультураНовости культурыСергей ПускепалисТеатр драмы имени Федора ВолковаТеатр
 
 
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