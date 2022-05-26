https://ria.ru/20220526/theater-1790808829.html

Нового директора театра имени Волкова представят до конца сезона

Нового директора театра имени Волкова представят до конца сезона - РИА Новости, 26.05.2022

Нового директора театра имени Волкова представят до конца сезона

Стало известно, когда представят нового директора Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова. Об этом рассказала РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:38

2022-05-26T12:38

2022-05-26T12:39

культура

новости культуры

сергей пускепалис

театр драмы имени федора волкова

театр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Стало известно, когда представят нового директора Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова. Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь театра Екатерина Анкудинова.И отметила, что подбором занимаются художественный руководитель театра Сергей Пускепалис и министерство культуры РФ.Ранее сообщалось, что директора театра имени Волкова Айрата Тухватуллина назначили первым заместителем худрука и директора МХТ имени Чехова. В театре имени Волкова Тухватуллин проработал почти два с половиной года. Собеседница агентства подчеркнула, что он не уволен, будет совмещать обе должности и проработает в Волковском до конца сезона, передавая дела.

https://ria.ru/20220525/theatre-1790713447.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей пускепалис, театр драмы имени федора волкова, театр