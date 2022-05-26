https://ria.ru/20220526/sud-1790987302.html
Брата экс-резидента Comedy Club Незлобина приговорили к пяти годам колонии
Брата экс-резидента Comedy Club Незлобина приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 26.05.2022
Брата экс-резидента Comedy Club Незлобина приговорили к пяти годам колонии
Полевской городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии местного начальника управления культуры Максима Незлобина, обвиняемого в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:22
2022-05-26T22:22
2022-05-26T22:22
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Полевской городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии местного начальника управления культуры Максима Незлобина, обвиняемого в мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.По информации местного портала Е1.ru, чиновник приходится братом экс-резиденту Comedy Club Александру Незлобину.Как сообщили в прокуратуре, начальник управления культуры Полевского городского округа с 2015 по 2020 год вступил в преступный сговор с заместителем главного бухгалтера управления и похитил бюджетные средства путем фиктивного трудоустройства в подведомственные муниципальные учреждения нескольких человек. Также он получил от директора муниципального учреждения взятку в размере 750 тысяч рублей за покровительство. Общий ущерб от действий злоумышленников, по данным ведомства, составил свыше 11 миллионов рублей."Полевской городской суд назначил начальнику управления культурой муниципалитета наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Подельнику чиновника назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, добавили в прокуратуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Брата экс-резидента Comedy Club Незлобина приговорили к пяти годам колонии
Суд на Урале приговорил брата экс-резидента Comedy Club Незлобина к пяти годам колонии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Полевской городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии местного начальника управления культуры Максима Незлобина, обвиняемого в мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.
По информации местного портала Е1.ru, чиновник приходится братом экс-резиденту Comedy Club Александру Незлобину.
Как сообщили в прокуратуре, начальник управления культуры Полевского городского округа с 2015 по 2020 год вступил в преступный сговор с заместителем главного бухгалтера управления и похитил бюджетные средства путем фиктивного трудоустройства в подведомственные муниципальные учреждения нескольких человек. Также он получил от директора муниципального учреждения взятку в размере 750 тысяч рублей за покровительство. Общий ущерб от действий злоумышленников, по данным ведомства, составил свыше 11 миллионов рублей.
"Полевской городской суд назначил начальнику управления культурой муниципалитета наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Подельнику чиновника назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, добавили в прокуратуре.