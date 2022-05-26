https://ria.ru/20220526/sud-1790987302.html

Брата экс-резидента Comedy Club Незлобина приговорили к пяти годам колонии

Брата экс-резидента Comedy Club Незлобина приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 26.05.2022

Брата экс-резидента Comedy Club Незлобина приговорили к пяти годам колонии

Полевской городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии местного начальника управления культуры Максима Незлобина, обвиняемого в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T22:22

2022-05-26T22:22

2022-05-26T22:22

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Полевской городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии местного начальника управления культуры Максима Незлобина, обвиняемого в мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.По информации местного портала Е1.ru, чиновник приходится братом экс-резиденту Comedy Club Александру Незлобину.Как сообщили в прокуратуре, начальник управления культуры Полевского городского округа с 2015 по 2020 год вступил в преступный сговор с заместителем главного бухгалтера управления и похитил бюджетные средства путем фиктивного трудоустройства в подведомственные муниципальные учреждения нескольких человек. Также он получил от директора муниципального учреждения взятку в размере 750 тысяч рублей за покровительство. Общий ущерб от действий злоумышленников, по данным ведомства, составил свыше 11 миллионов рублей."Полевской городской суд назначил начальнику управления культурой муниципалитета наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Подельнику чиновника назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20220526/medzhlis-1790939949.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия