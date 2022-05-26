https://ria.ru/20220526/stereotipy-1790836258.html

Американский астронавт пожаловался на стереотипы о россиянах в США

Американский астронавт пожаловался на стереотипы о россиянах в США - РИА Новости, 26.05.2022

Американский астронавт пожаловался на стереотипы о россиянах в США

Американский астронавт Марк Ванде Хай рассказал в интервью для The Washington Post, как совместная работа на Международной космической станции помогла ему лучше РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:31

2022-05-26T13:31

2022-05-26T13:49

международная космическая станция (мкс)

наса

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петр дубров

украина

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский астронавт Марк Ванде Хай рассказал в интервью для The Washington Post, как совместная работа на Международной космической станции помогла ему лучше понять россиян.По словам астронавта, ему было некомфортно смотреть современные американские фильмы вместе с российскими коллегами."Однажды я понял, что все плохие парни в кино — русские. Мне даже думать об этом неудобно, потому что в один момент я посмотрел на моих напарников по кораблю и спросил: "Как вы себя чувствуете?". И они ответили: "Немного страшно видеть, как масс-медиа в США изображают русских такими", — рассказал он.В интервью также затронули тему отношений между американцем и российской командой после начала спецоперации на Украине.Астронавт НАСА Марк Ванде Хай 31 марта благополучно вернулся на Землю после 355 дней, проведенных на МКС. Он установил новый рекорд самого продолжительного пребывания на орбите среди американских астронавтов. Возвращение состоялось на спускаемом российском космическом корабле. Вместе с Марком вернулись его российские коллеги Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

https://ria.ru/20211208/kosmos-1762695512.html

https://ria.ru/20210812/stereotipy-1745485467.html

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международная космическая станция (мкс), наса, сша, россия, космос, петр дубров, украина, земля