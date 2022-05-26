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Американский астронавт пожаловался на стереотипы о россиянах в США - РИА Новости, 26.05.2022
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Американский астронавт пожаловался на стереотипы о россиянах в США
Американский астронавт пожаловался на стереотипы о россиянах в США - РИА Новости, 26.05.2022
Американский астронавт пожаловался на стереотипы о россиянах в США
Американский астронавт Марк Ванде Хай рассказал в интервью для The Washington Post, как совместная работа на Международной космической станции помогла ему лучше РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:31
2022-05-26T13:49
международная космическая станция (мкс)
наса
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россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский астронавт Марк Ванде Хай рассказал в интервью для The Washington Post, как совместная работа на Международной космической станции помогла ему лучше понять россиян.По словам астронавта, ему было некомфортно смотреть современные американские фильмы вместе с российскими коллегами."Однажды я понял, что все плохие парни в кино — русские. Мне даже думать об этом неудобно, потому что в один момент я посмотрел на моих напарников по кораблю и спросил: "Как вы себя чувствуете?". И они ответили: "Немного страшно видеть, как масс-медиа в США изображают русских такими", — рассказал он.В интервью также затронули тему отношений между американцем и российской командой после начала спецоперации на Украине.Астронавт НАСА Марк Ванде Хай 31 марта благополучно вернулся на Землю после 355 дней, проведенных на МКС. Он установил новый рекорд самого продолжительного пребывания на орбите среди американских астронавтов. Возвращение состоялось на спускаемом российском космическом корабле. Вместе с Марком вернулись его российские коллеги Антон Шкаплеров и Петр Дубров.
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международная космическая станция (мкс), наса, сша, россия, космос, петр дубров, украина, земля
13:31 26.05.2022 (обновлено: 13:49 26.05.2022)
 
Американский астронавт пожаловался на стереотипы о россиянах в США

Астронавт Марк Ванде Хай пожаловался на стереотипы о россиянах в американских фильмах

© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкАстронавт NASA Марк Ванде Хай
Астронавт NASA Марк Ванде Хай
© Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Астронавт NASA Марк Ванде Хай . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский астронавт Марк Ванде Хай рассказал в интервью для The Washington Post, как совместная работа на Международной космической станции помогла ему лучше понять россиян.

"У меня было множество возможностей пообщаться с россиянами. И именно поэтому я знаю, что в русской культуре есть много чудесных вещей, которые и я нахожу замечательным. И у нас (у американцев, Прим.ред) есть стереотипы о русских, которые, как я осознал, местами очень искажены", — поделился Ванде Хай.

По словам астронавта, ему было некомфортно смотреть современные американские фильмы вместе с российскими коллегами.
"Однажды я понял, что все плохие парни в кино — русские. Мне даже думать об этом неудобно, потому что в один момент я посмотрел на моих напарников по кораблю и спросил: "Как вы себя чувствуете?". И они ответили: "Немного страшно видеть, как масс-медиа в США изображают русских такими", — рассказал он.
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В интервью также затронули тему отношений между американцем и российской командой после начала спецоперации на Украине.

"Я был членом их экипажа. Мы все были частью команды. Я много тренировался со своими российскими напарниками. И особенно вместе с Петром (Дубровым, — Прим. ред.). Я провел все свои 355 дней в космосе вместе с ним. И они (члены российского экипажа, — Прим. ред.) были, сейчас есть, и, уверен, до конца моей жизни будут моими очень, очень дорогими друзьями", — признался Ванде Хай.

Астронавт НАСА Марк Ванде Хай 31 марта благополучно вернулся на Землю после 355 дней, проведенных на МКС. Он установил новый рекорд самого продолжительного пребывания на орбите среди американских астронавтов. Возвращение состоялось на спускаемом российском космическом корабле. Вместе с Марком вернулись его российские коллеги Антон Шкаплеров и Петр Дубров.
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Международная космическая станция (МКС)НАСАСШАРоссияКосмосПетр ДубровУкраинаЗемля
 
 
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