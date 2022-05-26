https://ria.ru/20220526/stavropole-1790905154.html

Владимиров: рынок труда Ставрополья достаточно стабилен

Владимиров: рынок труда Ставрополья достаточно стабилен - РИА Новости, 26.05.2022

Владимиров: рынок труда Ставрополья достаточно стабилен

Уход западных брендов из России не привел к существенному росту безработицы в Ставропольском крае, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:03

2022-05-26T17:03

2022-05-26T17:03

ставропольский край

работа

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Уход западных брендов из России не привел к существенному росту безработицы в Ставропольском крае, заявил губернатор региона Владимир Владимиров."Краевой рынок труда достаточно стабилен: на начало мая уровень регистрируемой безработицы в крае составил менее 1%. Мы возвращаемся по этому показателю к доковидному периоду, переводы на неполный рабочий день единичны. Уход с российского рынка западных брендов не привел к существенному росту безработицы в крае", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.По его словам, количество открытых вакансий на Ставрополье почти втрое превышает число безработных."McDonald's, Zara, другие торговые марки примерно для края принесли увеличение безработицы - даже не безработицы, а перевода на неполный рабочий день - на 600 человек. Тем временем количество открытых вакансий на Ставрополье почти втрое превышает число безработных.

https://ria.ru/20220523/remont-1790252155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

работа, владимир владимиров