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Владимиров: рынок труда Ставрополья достаточно стабилен - РИА Новости, 26.05.2022
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Владимиров: рынок труда Ставрополья достаточно стабилен
Владимиров: рынок труда Ставрополья достаточно стабилен - РИА Новости, 26.05.2022
Владимиров: рынок труда Ставрополья достаточно стабилен
Уход западных брендов из России не привел к существенному росту безработицы в Ставропольском крае, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:03
2022-05-26T17:03
ставропольский край
работа
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Уход западных брендов из России не привел к существенному росту безработицы в Ставропольском крае, заявил губернатор региона Владимир Владимиров."Краевой рынок труда достаточно стабилен: на начало мая уровень регистрируемой безработицы в крае составил менее 1%. Мы возвращаемся по этому показателю к доковидному периоду, переводы на неполный рабочий день единичны. Уход с российского рынка западных брендов не привел к существенному росту безработицы в крае", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.По его словам, количество открытых вакансий на Ставрополье почти втрое превышает число безработных."McDonald's, Zara, другие торговые марки примерно для края принесли увеличение безработицы - даже не безработицы, а перевода на неполный рабочий день - на 600 человек. Тем временем количество открытых вакансий на Ставрополье почти втрое превышает число безработных.
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работа, владимир владимиров
17:03 26.05.2022
 

Владимиров: рынок труда Ставрополья достаточно стабилен

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Уход западных брендов из России не привел к существенному росту безработицы в Ставропольском крае, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Краевой рынок труда достаточно стабилен: на начало мая уровень регистрируемой безработицы в крае составил менее 1%. Мы возвращаемся по этому показателю к доковидному периоду, переводы на неполный рабочий день единичны. Уход с российского рынка западных брендов не привел к существенному росту безработицы в крае", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 19:34Ставропольский край
На Ставрополье в этом году отремонтируют 327 километров местных дорог
По его словам, количество открытых вакансий на Ставрополье почти втрое превышает число безработных.
"McDonald's, Zara, другие торговые марки примерно для края принесли увеличение безработицы - даже не безработицы, а перевода на неполный рабочий день - на 600 человек. Тем временем количество открытых вакансий на Ставрополье почти втрое превышает число безработных.
 
Ставропольский крайРаботаВладимир Владимиров
 
 
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