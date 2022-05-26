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США не планируют привлекать своих военных к вывозу зерна из Украины - РИА Новости, 26.05.2022
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США не планируют привлекать своих военных к вывозу зерна из Украины
США не планируют привлекать своих военных к вывозу зерна из Украины - РИА Новости, 26.05.2022
США не планируют привлекать своих военных к вывозу зерна из Украины
США не планируют задействовать своих военных для содействия вывозу зерна с территории Украины, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:02
2022-05-26T22:02
цены на нефть
василий небензя
россия
украина
киев
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США не планируют задействовать своих военных для содействия вывозу зерна с территории Украины, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."У нас нет планов использовать вооруженные силы США, чтобы содействовать вывозу зерна за пределы Украины", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
https://ria.ru/20220526/soprovozhdenie-1790750702.html
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цены на нефть, василий небензя, россия, украина, киев, вооруженные силы сша, оон
22:02 26.05.2022
 
США не планируют привлекать своих военных к вывозу зерна из Украины

Пресс-секретарь Кирби: США не планируют привлекать своих военных к вывозу зерна из Украины

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Урожай пшеницы . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США не планируют задействовать своих военных для содействия вывозу зерна с территории Украины, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"У нас нет планов использовать вооруженные силы США, чтобы содействовать вывозу зерна за пределы Украины", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 01:02
В Нидерландах оценили идею о сопровождении судов с украинским зерном
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
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Цены на нефтьВасилий НебензяРоссияУкраинаКиевВооруженные силы СШАООН
 
 
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