https://ria.ru/20220526/sotskontrakty-1790849433.html

Более десяти тысяч жителей Мордовии заключили соцконтракты

Более десяти тысяч жителей Мордовии заключили соцконтракты - РИА Новости, 26.05.2022

Более десяти тысяч жителей Мордовии заключили соцконтракты

Более 10 тысяч социальных контрактов заключено в Мордовии за 2,5 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:14

2022-05-26T14:14

2022-05-26T14:14

республика мордовия

общество

антон котяков

владимир путин

россия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Более 10 тысяч социальных контрактов заключено в Мордовии за 2,5 года, сообщает пресс-служба правительства региона.Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков назвал Мордовию в числе регионов, где применяется наиболее эффективный механизм социальных контрактов, на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое в среду провел президент РФ Владимир Путин."По данным министерства социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии, за два с половиной года в республике заключено более 10 тысяч социальных контрактов, на реализацию которых направлен почти миллиард рублей. Причем 70% контрактов заключено с малоимущими семьями с детьми, в том числе многодетными", - говорится в сообщении.Отмечается, что среднедушевой доход по окончании срока действия контракта увеличился у более 70% семей. "Две трети контрактов заключены по направлениям - поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства", - подчеркивается в сообщении.Социальный контракт – механизм государственной социальной помощи, направленный на поддержку нуждающихся семей и граждан. Использовать социальный контракт можно по ряду направлений, в том числе для поиска работы, открытия своего дела, развития личного подсобного хозяйства и преодоления трудной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20220520/ekonomika-1789768622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, антон котяков, владимир путин, россия, республика мордовия