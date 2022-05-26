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Более десяти тысяч жителей Мордовии заключили соцконтракты - РИА Новости, 26.05.2022
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20220526/sotskontrakty-1790849433.html
Более десяти тысяч жителей Мордовии заключили соцконтракты
Более десяти тысяч жителей Мордовии заключили соцконтракты - РИА Новости, 26.05.2022
Более десяти тысяч жителей Мордовии заключили соцконтракты
Более 10 тысяч социальных контрактов заключено в Мордовии за 2,5 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:14
2022-05-26T14:14
республика мордовия
общество
антон котяков
владимир путин
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Более 10 тысяч социальных контрактов заключено в Мордовии за 2,5 года, сообщает пресс-служба правительства региона.Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков назвал Мордовию в числе регионов, где применяется наиболее эффективный механизм социальных контрактов, на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое в среду провел президент РФ Владимир Путин."По данным министерства социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии, за два с половиной года в республике заключено более 10 тысяч социальных контрактов, на реализацию которых направлен почти миллиард рублей. Причем 70% контрактов заключено с малоимущими семьями с детьми, в том числе многодетными", - говорится в сообщении.Отмечается, что среднедушевой доход по окончании срока действия контракта увеличился у более 70% семей. "Две трети контрактов заключены по направлениям - поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства", - подчеркивается в сообщении.Социальный контракт – механизм государственной социальной помощи, направленный на поддержку нуждающихся семей и граждан. Использовать социальный контракт можно по ряду направлений, в том числе для поиска работы, открытия своего дела, развития личного подсобного хозяйства и преодоления трудной жизненной ситуации.
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общество, антон котяков, владимир путин, россия, республика мордовия
14:14 26.05.2022
 
Более десяти тысяч жителей Мордовии заключили соцконтракты

Более десяти тысяч жителей Мордовии заключили социальные контракты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Более 10 тысяч социальных контрактов заключено в Мордовии за 2,5 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков назвал Мордовию в числе регионов, где применяется наиболее эффективный механизм социальных контрактов, на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое в среду провел президент РФ Владимир Путин.
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"По данным министерства социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии, за два с половиной года в республике заключено более 10 тысяч социальных контрактов, на реализацию которых направлен почти миллиард рублей. Причем 70% контрактов заключено с малоимущими семьями с детьми, в том числе многодетными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среднедушевой доход по окончании срока действия контракта увеличился у более 70% семей. "Две трети контрактов заключены по направлениям - поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства", - подчеркивается в сообщении.
Социальный контракт – механизм государственной социальной помощи, направленный на поддержку нуждающихся семей и граждан. Использовать социальный контракт можно по ряду направлений, в том числе для поиска работы, открытия своего дела, развития личного подсобного хозяйства и преодоления трудной жизненной ситуации.
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