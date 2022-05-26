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В Нижегородской области уже заключили более 36 тысяч социальных контрактов - РИА Новости, 26.05.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220526/sotskontrakty-1790803549.html
В Нижегородской области уже заключили более 36 тысяч социальных контрактов
В Нижегородской области уже заключили более 36 тысяч социальных контрактов - РИА Новости, 26.05.2022
В Нижегородской области уже заключили более 36 тысяч социальных контрактов
Благосостояние почти 100 тысяч жителей Нижегородской области удалось улучшить с помощью социального контракта, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:48
2022-05-26T11:48
нижегородская область
общество
нижегородская область
россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Благосостояние почти 100 тысяч жителей Нижегородской области удалось улучшить с помощью социального контракта, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое в среду провел президент РФ Владимир Путин. Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков назвал Нижегородскую область в числе регионов, где применяется наиболее эффективный механизм социальных контрактов.Как отметил Никитин, за два года реализации проекта в Нижегородской области уже заключено более 36 тысяч социальных контрактов на общую сумму почти 4 миллиарда рублей."С помощью социального контракта удалось улучшить благосостояние почти 100 тысяч жителей региона. В 2022 году на эти цели планируем направить более 1,8 миллиарда рублей. Очень правильно, что на уровне страны укрепляется принцип адресности социальной поддержки, оценивается ее эффективность. Многим людям важны не просто деньги, но и возможность работать, создавать и развивать свое дело. Президент России Владимир Путин продолжает принимать очень важные для нас решения по индексации социальных выплат и расширению мер поддержки. Это не только позволяет помочь людям, но и стимулирует экономику страны", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Также одним из основных направлений заседания стала поддержка многодетных семей. "В каких-то моментах Нижегородская область оказалась впереди и может делиться своим опытом. Например, многодетные семьи у нас могут вместо земельного участка получить сертификат на улучшение жилищных условий (сейчас – 470 тысяч рублей). В первом квартале текущего года уже было выдано около 90 сертификатов, более 35 семей их реализовали", - отметил глава региона.Никитин также рассказал, что для многодетных семей в Нижегородской области установлены дополнительные выплаты, региональный материнский капитал, различные социальные льготы. "Количество многодетных семей в Нижегородской области постоянно увеличивается. За 10 лет их число выросло более чем в 2,3 раза, и сейчас их более 28 тысяч", - подчеркнул Никитин.Социальный контракт – механизм государственной социальной помощи, направленный на поддержку нуждающихся семей и граждан. Использовать социальный контракт можно по ряду направлений, в том числе для поиска работы, открытия своего дела, развития личного подсобного хозяйства и преодоления трудной жизненной ситуации.
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общество, нижегородская область, россия, глеб никитин
11:48 26.05.2022
 
В Нижегородской области уже заключили более 36 тысяч социальных контрактов

Никитин: почти сто тысяч нижегородских семей получили поддержку благодаря соцконтрактам

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Depositphotos / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Благосостояние почти 100 тысяч жителей Нижегородской области удалось улучшить с помощью социального контракта, заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое в среду провел президент РФ Владимир Путин. Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков назвал Нижегородскую область в числе регионов, где применяется наиболее эффективный механизм социальных контрактов.
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Как отметил Никитин, за два года реализации проекта в Нижегородской области уже заключено более 36 тысяч социальных контрактов на общую сумму почти 4 миллиарда рублей.
"С помощью социального контракта удалось улучшить благосостояние почти 100 тысяч жителей региона. В 2022 году на эти цели планируем направить более 1,8 миллиарда рублей. Очень правильно, что на уровне страны укрепляется принцип адресности социальной поддержки, оценивается ее эффективность. Многим людям важны не просто деньги, но и возможность работать, создавать и развивать свое дело. Президент России Владимир Путин продолжает принимать очень важные для нас решения по индексации социальных выплат и расширению мер поддержки. Это не только позволяет помочь людям, но и стимулирует экономику страны", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Также одним из основных направлений заседания стала поддержка многодетных семей. "В каких-то моментах Нижегородская область оказалась впереди и может делиться своим опытом. Например, многодетные семьи у нас могут вместо земельного участка получить сертификат на улучшение жилищных условий (сейчас – 470 тысяч рублей). В первом квартале текущего года уже было выдано около 90 сертификатов, более 35 семей их реализовали", - отметил глава региона.
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Никитин также рассказал, что для многодетных семей в Нижегородской области установлены дополнительные выплаты, региональный материнский капитал, различные социальные льготы. "Количество многодетных семей в Нижегородской области постоянно увеличивается. За 10 лет их число выросло более чем в 2,3 раза, и сейчас их более 28 тысяч", - подчеркнул Никитин.
Социальный контракт – механизм государственной социальной помощи, направленный на поддержку нуждающихся семей и граждан. Использовать социальный контракт можно по ряду направлений, в том числе для поиска работы, открытия своего дела, развития личного подсобного хозяйства и преодоления трудной жизненной ситуации.
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