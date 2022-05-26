https://ria.ru/20220526/sotrudnichestvo-1790930721.html

В Раде пригрозили учителям наказанием за сотрудничество с Россией

В Раде пригрозили учителям наказанием за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.05.2022

В Раде пригрозили учителям наказанием за сотрудничество с Россией

Депутат Верховной рады Украины Юлия Гришина напомнила украинским педагогам об уголовной ответственности за внедрение в школах российских стандартов обучения, а... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:05

2022-05-26T18:05

2022-05-26T18:05

владимир путин

россия

украина

донбасс

служба безопасности украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Юлия Гришина напомнила украинским педагогам об уголовной ответственности за внедрение в школах российских стандартов обучения, а также за сотрудничество с российскими властями на контролируемых РФ территориях."Внедрение стандартов образования государства-агрессора является коллаборационизмом. Если нет возможности работать по украинским стандартам, учитель может приостановить образовательный процесс и сообщить причину управлению образования", - написала Гришина в Telegram-канале.Она отметила, что педагогам запрещается добровольно сотрудничать с властями на контролируемых Россией территориях, это грозит уголовной ответственностью.По ее словам, если учителям угрожают физической расправой и заставляют работать "под дулом автомата", то уголовного наказания для педагогов не будет. "Однако факты принуждения надо фиксировать и по возможности сообщать в СБУ или прокуратуру", - добавила Гришина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790603525.html

россия

украина

донбасс

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владимир путин, россия, украина, донбасс, служба безопасности украины, верховная рада украины