01:02 26.05.2022 (обновлено: 12:34 26.05.2022)
В Нидерландах оценили идею о сопровождении судов с украинским зерном
Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: сопровождение судов с зерном потребует гарантий
Колосья пшеницы . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Нидерланды рассмотрят возможность присоединиться к коалиции для сопровождения судов с украинским зерном, но им потребуются гарантии со стороны России и "в идеальном случае" — участие Турции, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать коалицию стран, которая будет заниматься поставками украинского зерна. Создать такую морскую коалицию предложил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его мнению, единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. Его план требует разминирования частей Черного моря и достижения договоренности с Турцией. Министр предположил, что, помимо Британии, защиту кораблям могут предоставить государства, которые будут затронуты потенциальной потерей зерна, например Египет. Позднее Минобороны Великобритании заявило, что не планирует размещать военные корабли в Черном море для разблокировки поставок украинского зерна.
"Если есть какой-либо способ это сделать (вывезти зерно. — Прим. ред.) и если бы Нидерланды попросили внести вклад, конечно, я была бы очень рада быть частью такого союза. Но мы еще не на этой стадии, к сожалению", — сказала Оллонгрен в интервью агентству Блумберг.
Как считает Оллонгрен, другие меры по транспортировке зерна по суше были неэффективными. Какой-либо коридор нужно создавать в течение ближайших двух месяцев, подчеркнула министр.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.