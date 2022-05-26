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В Комсомольске-на-Амуре четыре школы получили сообщения о "минировании" - РИА Новости, 26.05.2022
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В Комсомольске-на-Амуре четыре школы получили сообщения о "минировании"
В Комсомольске-на-Амуре четыре школы получили сообщения о "минировании" - РИА Новости, 26.05.2022
В Комсомольске-на-Амуре четыре школы получили сообщения о "минировании"
Четыре школы в Комсомольске-на-Амуре получили сообщения о "минировании" зданий, в одной из них проходил единый госэкзамен (ЕГЭ), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T05:22
2022-05-26T05:22
происшествия
комсомольск-на-амуре
россия
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ХАБАРОВСК, 26 мая - РИА Новости. Четыре школы в Комсомольске-на-Амуре получили сообщения о "минировании" зданий, в одной из них проходил единый госэкзамен (ЕГЭ), сообщили РИА Новости в администрации города.До этого электронные письма с угрозами о "минировании" поступали в мэрию, вузы, детсады, аэропорт, ж/д вокзал, больницы и торговые центры Хабаровска. Школы и другие образовательные учреждения, торговые центры, а также музеи и суд в Комсомольске-на-Амуре также эвакуировали из-за ложных угроз.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы на пять лет.
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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия
05:22 26.05.2022
 
В Комсомольске-на-Амуре четыре школы получили сообщения о "минировании"

В Комсомольске-на-Амуре четыре школы получили сообщения о "минировании" зданий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 26 мая - РИА Новости. Четыре школы в Комсомольске-на-Амуре получили сообщения о "минировании" зданий, в одной из них проходил единый госэкзамен (ЕГЭ), сообщили РИА Новости в администрации города.
"На электронную почту поступила информация о "минировании" четырех школ в городе. Это школа №53 по проспекту Октябрьскому, №32 по Аллее Труда, №28 по улице Охотской. Провели эвакуацию. Здания проверяют спецслужбы. В школе №42 по улице Пирогова - пункт сдачи ЕГЭ по химии и другим предметам. Там дети после проверки вернулись к сдаче экзамена", - рассказали в мэрии.
До этого электронные письма с угрозами о "минировании" поступали в мэрию, вузы, детсады, аэропорт, ж/д вокзал, больницы и торговые центры Хабаровска. Школы и другие образовательные учреждения, торговые центры, а также музеи и суд в Комсомольске-на-Амуре также эвакуировали из-за ложных угроз.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы на пять лет.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
03:52
В Биробиджане "заминировали" школы, но сорвать ЕГЭ не удалось
 
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