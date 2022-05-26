В Комсомольске-на-Амуре четыре школы получили сообщения о "минировании"
В Комсомольске-на-Амуре четыре школы получили сообщения о "минировании" зданий
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 мая - РИА Новости. Четыре школы в Комсомольске-на-Амуре получили сообщения о "минировании" зданий, в одной из них проходил единый госэкзамен (ЕГЭ), сообщили РИА Новости в администрации города.
"На электронную почту поступила информация о "минировании" четырех школ в городе. Это школа №53 по проспекту Октябрьскому, №32 по Аллее Труда, №28 по улице Охотской. Провели эвакуацию. Здания проверяют спецслужбы. В школе №42 по улице Пирогова - пункт сдачи ЕГЭ по химии и другим предметам. Там дети после проверки вернулись к сдаче экзамена", - рассказали в мэрии.
До этого электронные письма с угрозами о "минировании" поступали в мэрию, вузы, детсады, аэропорт, ж/д вокзал, больницы и торговые центры Хабаровска. Школы и другие образовательные учреждения, торговые центры, а также музеи и суд в Комсомольске-на-Амуре также эвакуировали из-за ложных угроз.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы на пять лет.