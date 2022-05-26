https://ria.ru/20220526/soobscheniya-1790758258.html

В Комсомольске-на-Амуре четыре школы получили сообщения о "минировании"

В Комсомольске-на-Амуре четыре школы получили сообщения о "минировании" - РИА Новости, 26.05.2022

В Комсомольске-на-Амуре четыре школы получили сообщения о "минировании"

Четыре школы в Комсомольске-на-Амуре получили сообщения о "минировании" зданий, в одной из них проходил единый госэкзамен (ЕГЭ), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T05:22

2022-05-26T05:22

2022-05-26T05:22

происшествия

комсомольск-на-амуре

россия

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ХАБАРОВСК, 26 мая - РИА Новости. Четыре школы в Комсомольске-на-Амуре получили сообщения о "минировании" зданий, в одной из них проходил единый госэкзамен (ЕГЭ), сообщили РИА Новости в администрации города.До этого электронные письма с угрозами о "минировании" поступали в мэрию, вузы, детсады, аэропорт, ж/д вокзал, больницы и торговые центры Хабаровска. Школы и другие образовательные учреждения, торговые центры, а также музеи и суд в Комсомольске-на-Амуре также эвакуировали из-за ложных угроз.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы на пять лет.

https://ria.ru/20220526/birobidzhan-1790756281.html

комсомольск-на-амуре

россия

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Максим Горбачев

происшествия, комсомольск-на-амуре, россия