https://ria.ru/20220526/sochi-1790808298.html
В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон
В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон - РИА Новости, 26.05.2022
В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон
Правоохранители работают с руководством санаториев и здравниц Сочи, чтобы те смогли обеспечить безопасность проживающих гостей в курортный сезон 2022 года,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:25
2022-05-26T12:25
2022-05-26T12:25
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СОЧИ, 26 мая – РИА Новости. Правоохранители работают с руководством санаториев и здравниц Сочи, чтобы те смогли обеспечить безопасность проживающих гостей в курортный сезон 2022 года, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев."Уже сейчас, помимо контроля криминогенной ситуации, сочинская полиция проводит профилактическую работу с руководителями и персоналом всех санаториев и здравниц, работниками частных охранных предприятий. Цель — добиться максимальной эффективности в охране территории и имущества отдыхающих", — сказал Кошелев.Он уточнил, что в связи с большим турпотоком нагрузка на правоохранительную сферу увеличится, в связи с чем в Сочи будут направлены дополнительные силы: участковые уполномоченные полиции, полицейские патрульно-постовой службы, инспекторы по делам несовершеннолетних, дорожно-патрульной службы, оперуполномоченные уголовного розыска.Силовики будут патрулировать городские территории, пляжи, а также транспортные развязки, поскольку летом Сочи ожидает большое количество туристов, в том числе приезжающих на собственных автомобилях.
https://ria.ru/20220524/otdykh-1790119611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, полиция, отдых, безопасность, краснодарский край, туризм, туристы, пляжи
В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон
В Сочи направят дополнительные силы полиции для обеспечение безопасности туристов
СОЧИ, 26 мая – РИА Новости. Правоохранители работают с руководством санаториев и здравниц Сочи, чтобы те смогли обеспечить безопасность проживающих гостей в курортный сезон 2022 года, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев.
"Уже сейчас, помимо контроля криминогенной ситуации, сочинская полиция проводит профилактическую работу с руководителями и персоналом всех санаториев и здравниц, работниками частных охранных предприятий. Цель — добиться максимальной эффективности в охране территории и имущества отдыхающих", — сказал Кошелев.
Он уточнил, что в связи с большим турпотоком нагрузка на правоохранительную сферу увеличится, в связи с чем в Сочи будут направлены дополнительные силы: участковые уполномоченные полиции, полицейские патрульно-постовой службы, инспекторы по делам несовершеннолетних, дорожно-патрульной службы, оперуполномоченные уголовного розыска.
Силовики будут патрулировать городские территории, пляжи, а также транспортные развязки, поскольку летом Сочи ожидает большое количество туристов, в том числе приезжающих на собственных автомобилях.