Рейтинг@Mail.ru
В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220526/sochi-1790808298.html
В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон
В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон - РИА Новости, 26.05.2022
В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон
Правоохранители работают с руководством санаториев и здравниц Сочи, чтобы те смогли обеспечить безопасность проживающих гостей в курортный сезон 2022 года,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:25
2022-05-26T12:25
туризм
новости - туризм
сочи
полиция
отдых
безопасность
краснодарский край
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569512377_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7592a92e9aca7b16b0bfb101393764fa.jpg
СОЧИ, 26 мая – РИА Новости. Правоохранители работают с руководством санаториев и здравниц Сочи, чтобы те смогли обеспечить безопасность проживающих гостей в курортный сезон 2022 года, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев."Уже сейчас, помимо контроля криминогенной ситуации, сочинская полиция проводит профилактическую работу с руководителями и персоналом всех санаториев и здравниц, работниками частных охранных предприятий. Цель — добиться максимальной эффективности в охране территории и имущества отдыхающих", — сказал Кошелев.Он уточнил, что в связи с большим турпотоком нагрузка на правоохранительную сферу увеличится, в связи с чем в Сочи будут направлены дополнительные силы: участковые уполномоченные полиции, полицейские патрульно-постовой службы, инспекторы по делам несовершеннолетних, дорожно-патрульной службы, оперуполномоченные уголовного розыска.Силовики будут патрулировать городские территории, пляжи, а также транспортные развязки, поскольку летом Сочи ожидает большое количество туристов, в том числе приезжающих на собственных автомобилях.
https://ria.ru/20220524/otdykh-1790119611.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569512377_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9f409d7caa2b7dea4dab58dc7b7e174c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, сочи, полиция, отдых, безопасность, краснодарский край, туризм, туристы, пляжи
12:25 26.05.2022
 
В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон

В Сочи направят дополнительные силы полиции для обеспечение безопасности туристов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМобильные отряды самоконтроля патрулируют улицы Сочи и контролируют соблюдение горожанами режима самоизоляции
Мобильные отряды самоконтроля патрулируют улицы Сочи и контролируют соблюдение горожанами режима самоизоляции - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 мая – РИА Новости. Правоохранители работают с руководством санаториев и здравниц Сочи, чтобы те смогли обеспечить безопасность проживающих гостей в курортный сезон 2022 года, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев.
"Уже сейчас, помимо контроля криминогенной ситуации, сочинская полиция проводит профилактическую работу с руководителями и персоналом всех санаториев и здравниц, работниками частных охранных предприятий. Цель — добиться максимальной эффективности в охране территории и имущества отдыхающих", — сказал Кошелев.
Он уточнил, что в связи с большим турпотоком нагрузка на правоохранительную сферу увеличится, в связи с чем в Сочи будут направлены дополнительные силы: участковые уполномоченные полиции, полицейские патрульно-постовой службы, инспекторы по делам несовершеннолетних, дорожно-патрульной службы, оперуполномоченные уголовного розыска.
Силовики будут патрулировать городские территории, пляжи, а также транспортные развязки, поскольку летом Сочи ожидает большое количество туристов, в том числе приезжающих на собственных автомобилях.
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 05:46Туризм
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать, пока аэропорты юга закрыты
 
ТуризмНовости - ТуризмСочиПолицияОтдыхБезопасностьКраснодарский крайТуризмтуристыПляжи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала