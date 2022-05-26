https://ria.ru/20220526/sochi-1790808298.html

В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон

В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон - РИА Новости, 26.05.2022

В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон

Правоохранители работают с руководством санаториев и здравниц Сочи, чтобы те смогли обеспечить безопасность проживающих гостей в курортный сезон 2022 года,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:25

2022-05-26T12:25

2022-05-26T12:25

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СОЧИ, 26 мая – РИА Новости. Правоохранители работают с руководством санаториев и здравниц Сочи, чтобы те смогли обеспечить безопасность проживающих гостей в курортный сезон 2022 года, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев."Уже сейчас, помимо контроля криминогенной ситуации, сочинская полиция проводит профилактическую работу с руководителями и персоналом всех санаториев и здравниц, работниками частных охранных предприятий. Цель — добиться максимальной эффективности в охране территории и имущества отдыхающих", — сказал Кошелев.Он уточнил, что в связи с большим турпотоком нагрузка на правоохранительную сферу увеличится, в связи с чем в Сочи будут направлены дополнительные силы: участковые уполномоченные полиции, полицейские патрульно-постовой службы, инспекторы по делам несовершеннолетних, дорожно-патрульной службы, оперуполномоченные уголовного розыска.Силовики будут патрулировать городские территории, пляжи, а также транспортные развязки, поскольку летом Сочи ожидает большое количество туристов, в том числе приезжающих на собственных автомобилях.

https://ria.ru/20220524/otdykh-1790119611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сочи, полиция, отдых, безопасность, краснодарский край, туризм, туристы, пляжи