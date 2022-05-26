Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление целостности Сирии - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/siriya-1790966313.html
Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление целостности Сирии
Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление целостности Сирии - РИА Новости, 26.05.2022
Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление целостности Сирии
Российская сторона продолжит поддерживать руководство Сирии в восстановлении территориальной целостности страны. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:17
2022-05-26T20:17
в мире
сирия
оон
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745202791_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_44289a32f211927a64f6f3aa5755c778.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона продолжит поддерживать руководство Сирии в восстановлении территориальной целостности страны."Мы находимся в Сирии по просьбе законного президента, законного правительства этой страны. Мы находимся там в полном соответствии с теми принципами, которые закреплены в Уставе ООН и решаем те задачи, которые поставлены Советом безопасности в резолюции 2254. Будем и впредь поддерживать сирийское руководство в его усилиях по полному восстановлению территориальной целостности Сирии", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
https://ria.ru/20220526/lavrov-1790965772.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745202791_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a4374e79a030cf7ddec46742d6bb9192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, оон, россия, сергей лавров
20:17 26.05.2022
 
Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление целостности Сирии

Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление территориальной целостности Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМорской порт Латакия в Сирии
Морской порт Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Морской порт Латакия в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона продолжит поддерживать руководство Сирии в восстановлении территориальной целостности страны.
"Мы находимся в Сирии по просьбе законного президента, законного правительства этой страны. Мы находимся там в полном соответствии с теми принципами, которые закреплены в Уставе ООН и решаем те задачи, которые поставлены Советом безопасности в резолюции 2254. Будем и впредь поддерживать сирийское руководство в его усилиях по полному восстановлению территориальной целостности Сирии", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 20:14
США пытаются сохранить кризис в Сирии, заявил Лавров
 
В миреСирияООНРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала