https://ria.ru/20220526/siriya-1790966313.html

Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление целостности Сирии

Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление целостности Сирии - РИА Новости, 26.05.2022

Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление целостности Сирии

Российская сторона продолжит поддерживать руководство Сирии в восстановлении территориальной целостности страны. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:17

2022-05-26T20:17

2022-05-26T20:17

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона продолжит поддерживать руководство Сирии в восстановлении территориальной целостности страны."Мы находимся в Сирии по просьбе законного президента, законного правительства этой страны. Мы находимся там в полном соответствии с теми принципами, которые закреплены в Уставе ООН и решаем те задачи, которые поставлены Советом безопасности в резолюции 2254. Будем и впредь поддерживать сирийское руководство в его усилиях по полному восстановлению территориальной целостности Сирии", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

https://ria.ru/20220526/lavrov-1790965772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сирия, оон, россия, сергей лавров