https://ria.ru/20220526/siriya-1790966313.html
Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление целостности Сирии
Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление целостности Сирии - РИА Новости, 26.05.2022
Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление целостности Сирии
Российская сторона продолжит поддерживать руководство Сирии в восстановлении территориальной целостности страны. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:17
2022-05-26T20:17
2022-05-26T20:17
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона продолжит поддерживать руководство Сирии в восстановлении территориальной целостности страны."Мы находимся в Сирии по просьбе законного президента, законного правительства этой страны. Мы находимся там в полном соответствии с теми принципами, которые закреплены в Уставе ООН и решаем те задачи, которые поставлены Советом безопасности в резолюции 2254. Будем и впредь поддерживать сирийское руководство в его усилиях по полному восстановлению территориальной целостности Сирии", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
https://ria.ru/20220526/lavrov-1790965772.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, оон, россия, сергей лавров
Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление целостности Сирии
Лавров: Россия продолжит поддерживать восстановление территориальной целостности Сирии