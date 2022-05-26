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Власти Липецкой области планируют выделить 100 млн рублей на охрану школ
Власти Липецкой области планируют выделить 100 млн рублей на охрану школ - РИА Новости, 26.05.2022
Власти Липецкой области планируют выделить 100 млн рублей на охрану школ
Администрация области приняла решение о выделении около 100 миллионов рублей на обеспечение охраны школ, сообщил глава региона Игорь Артамонов, выступая с... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:27
2022-05-26T11:27
2022-05-26T11:27
липецкая область
общество
игорь артамонов
школы
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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Администрация области приняла решение о выделении около 100 миллионов рублей на обеспечение охраны школ, сообщил глава региона Игорь Артамонов, выступая с отчетом перед жителями области.Кроме того, в ходе выступления Артамонов отметил, что липецкое образование меняется, одним из ключевых векторов становится IT-направление. Количество желающих сдавать ЕГЭ по информатике значительно выросло, и этому во многом способствует хорошая подготовительная база."Сегодня в Липецкой области создано несколько десятков образовательных IT-площадок, в том числе в сельской местности. По этому показателю мы одни из лучших в стране. Детям доступны современные технологии и знания, которые, как мы надеемся, они в дальнейшем будут применять для развития региона и страны", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220523/kapremont-1790189286.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь артамонов, школы
ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости
. Администрация области приняла решение о выделении около 100 миллионов рублей на обеспечение охраны школ, сообщил глава региона Игорь Артамонов
, выступая с отчетом перед жителями области.
Кроме того, в ходе выступления Артамонов отметил, что липецкое образование меняется, одним из ключевых векторов становится IT-направление. Количество желающих сдавать ЕГЭ по информатике значительно выросло, и этому во многом способствует хорошая подготовительная база.
"Сегодня в Липецкой области создано несколько десятков образовательных IT-площадок, в том числе в сельской местности. По этому показателю мы одни из лучших в стране. Детям доступны современные технологии и знания, которые, как мы надеемся, они в дальнейшем будут применять для развития региона и страны", – сказал Артамонов.