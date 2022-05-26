https://ria.ru/20220526/shkoly-1790796515.html

Власти Липецкой области планируют выделить 100 млн рублей на охрану школ

Власти Липецкой области планируют выделить 100 млн рублей на охрану школ - РИА Новости, 26.05.2022

Власти Липецкой области планируют выделить 100 млн рублей на охрану школ

Администрация области приняла решение о выделении около 100 миллионов рублей на обеспечение охраны школ, сообщил глава региона Игорь Артамонов, выступая с... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:27

2022-05-26T11:27

2022-05-26T11:27

липецкая область

общество

игорь артамонов

школы

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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Администрация области приняла решение о выделении около 100 миллионов рублей на обеспечение охраны школ, сообщил глава региона Игорь Артамонов, выступая с отчетом перед жителями области.Кроме того, в ходе выступления Артамонов отметил, что липецкое образование меняется, одним из ключевых векторов становится IT-направление. Количество желающих сдавать ЕГЭ по информатике значительно выросло, и этому во многом способствует хорошая подготовительная база."Сегодня в Липецкой области создано несколько десятков образовательных IT-площадок, в том числе в сельской местности. По этому показателю мы одни из лучших в стране. Детям доступны современные технологии и знания, которые, как мы надеемся, они в дальнейшем будут применять для развития региона и страны", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220523/kapremont-1790189286.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, игорь артамонов, школы