https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790913505.html

Медведев назвал санкции способом борьбы против развития России

Медведев назвал санкции способом борьбы против развития России - РИА Новости, 26.05.2022

Медведев назвал санкции способом борьбы против развития России

Санкции против России будут одним из системных способов борьбы против ее развития и борьбы за мировое лидерство, каждый новый пакет ограничительных мер - это... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:25

2022-05-26T17:25

2022-05-26T17:45

санкции

единая россия

санкции в отношении россии

дмитрий медведев

россия

политика

совет безопасности рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Санкции против России будут одним из системных способов борьбы против ее развития и борьбы за мировое лидерство, каждый новый пакет ограничительных мер - это попытка в максимальной степени ослабить нашу страну, это будет продолжаться долго, считает председатель партии "Единая Россия" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Понятно, что каждый новый пакет антироссийских санкций - это попытка в максимальной степени ослабить нашу страну, попытка при помощи блокад, санкционных ограничений, различного рода нормативных актов, законов выстроить совершенно другую систему отношений в мире и систему влияния на нашу страну", - сказал Медведев на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".Он отметил, что поводом для введения санкций является то или иное политическое событие, иногда подчас незначительное, хотя к нынешней ситуации это не относится - тогда как длительность их действия зависит от "гигантского числа причин"."Нам понятно, что и эти санкции, которые введены против нашей страны, будут одним из системных способов борьбы за мировое лидерство и борьбы против развития нашего государства, нашей страны. Причем это будет продолжаться очень и очень долго", - добавил Медведев.Он также назвал антироссийские санкции гораздо более сложным вызовом, чем пандемия коронавируса."Мы действительно прошли через это испытание, но сейчас нам приходится отвечать на гораздо более сложные вызовы, причем, скажем прямо, отвечать самостоятельно, поскольку, как ни крути, с пандемией пыталось бороться все человечество... Но тем не менее, здесь хотя бы не было идеологических расхождений таких явных. А то, что сейчас происходит - это совсем другая история", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790863724.html

https://ria.ru/20220526/es-1790891321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, единая россия, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, россия, политика, совет безопасности рф