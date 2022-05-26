https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790907990.html

Китай считал бы полезным снятие части санкций с КНДР, заявил постпред КНР

Китай считал бы полезным снятие части санкций с КНДР, заявил постпред КНР - РИА Новости, 26.05.2022

Китай считал бы полезным снятие части санкций с КНДР, заявил постпред КНР

Китай считал бы полезным снятие части односторонних санкций США с КНДР, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:10

2022-05-26T17:10

2022-05-26T17:25

в мире

китай

кндр (северная корея)

оон

чжан цзюнь

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ООН, 26 мая - РИА Новости. Китай считал бы полезным снятие части односторонних санкций США с КНДР, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь."Нам нужно оставаться спокойными, чтобы избегать любых провокационных действий", - сказал Чжан Цзюнь, касаясь темы проекта резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Сегодня по ней ожидается голосование.По словам постпреда, сейчас важно придерживаться курса на политическое урегулирование и создавать условия для диалога."В этом смысле США следует предпринять значительные практичные шаги для возобновления диалога с КНДР", - указал дипломат.Отвечая на вопрос о том, подразумевает ли это снятие некоторых односторонних санкций США с КНДР, Чжан Цзюнь сказал: "В том числе".Он отметил, что не считает, что проект резолюции США помогает в решении проблемы и в поиске решения.Голосование по проекту резолюции США в СБ ООН намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.

https://ria.ru/20220526/khakery-1790756553.html

https://ria.ru/20220525/oborona-1790527643.html

китай

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, кндр (северная корея), оон, чжан цзюнь