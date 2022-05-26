https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790907990.html
Китай считал бы полезным снятие части санкций с КНДР, заявил постпред КНР
Китай считал бы полезным снятие части санкций с КНДР, заявил постпред КНР - РИА Новости, 26.05.2022
Китай считал бы полезным снятие части санкций с КНДР, заявил постпред КНР
Китай считал бы полезным снятие части односторонних санкций США с КНДР, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:10
2022-05-26T17:10
2022-05-26T17:25
в мире
китай
кндр (северная корея)
оон
чжан цзюнь
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ООН, 26 мая - РИА Новости. Китай считал бы полезным снятие части односторонних санкций США с КНДР, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь."Нам нужно оставаться спокойными, чтобы избегать любых провокационных действий", - сказал Чжан Цзюнь, касаясь темы проекта резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Сегодня по ней ожидается голосование.По словам постпреда, сейчас важно придерживаться курса на политическое урегулирование и создавать условия для диалога."В этом смысле США следует предпринять значительные практичные шаги для возобновления диалога с КНДР", - указал дипломат.Отвечая на вопрос о том, подразумевает ли это снятие некоторых односторонних санкций США с КНДР, Чжан Цзюнь сказал: "В том числе".Он отметил, что не считает, что проект резолюции США помогает в решении проблемы и в поиске решения.Голосование по проекту резолюции США в СБ ООН намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.
https://ria.ru/20220526/khakery-1790756553.html
https://ria.ru/20220525/oborona-1790527643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, кндр (северная корея), оон, чжан цзюнь
17:10 26.05.2022 (обновлено: 17:25 26.05.2022)
Китай считал бы полезным снятие части санкций с КНДР, заявил постпред КНР
Постпред КНР в ООН заявил, что Китай считал бы полезным снятие части санкций с КНДР
ООН, 26 мая - РИА Новости. Китай считал бы полезным снятие части односторонних санкций США с КНДР, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
"Нам нужно оставаться спокойными, чтобы избегать любых провокационных действий", - сказал Чжан Цзюнь
, касаясь темы проекта резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Сегодня по ней ожидается голосование.
По словам постпреда, сейчас важно придерживаться курса на политическое урегулирование и создавать условия для диалога.
"В этом смысле США следует предпринять значительные практичные шаги для возобновления диалога с КНДР", - указал дипломат.
Отвечая на вопрос о том, подразумевает ли это снятие некоторых односторонних санкций США с КНДР, Чжан Цзюнь сказал: "В том числе".
Он отметил, что не считает, что проект резолюции США помогает в решении проблемы и в поиске решения.
Голосование по проекту резолюции США в СБ ООН намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.