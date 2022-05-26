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Головченко назвал цель санкций Запада против России и Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2022
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Головченко назвал цель санкций Запада против России и Белоруссии
Головченко назвал цель санкций Запада против России и Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2022
Головченко назвал цель санкций Запада против России и Белоруссии
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции Запада против Минска и Москвы преследуют цель затормозить технологическое развитие двух стран и всего... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:13
2022-05-26T14:39
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
экономика
белоруссия
россия
евразийский экономический союз
роман головченко
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции Запада против Минска и Москвы преследуют цель затормозить технологическое развитие двух стран и всего ЕАЭС."Много было сказано об успехах, которых достигли наши государства как индивидуально, так и коллективно в рамках функционирования ЕАЭС… Но, как мы видим, не все радуются успехам Белоруссии и других членов союза. Конечно, очевидно, что те санкции, с которыми столкнулись сегодня Беларусь, Россия, преследуют вполне определенные цели. Главная из них – затормозить технологическое развитие конкурентов, в качестве которых им видится и наш союз", - сказал Головченко, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.По его словам, в условиях санкционного давления членам ЕАЭС нужно решить вопросы замещения импорта критически важных товаров, "без которых в одночасье оказалась часть наших потребителей и производителей", и создание новых наукоемких и конкурентных производств на мировом рынке. Премьер подчеркнул, что для этого нужно задействовать весь общий потенциал - производственный, научно-технический и кадровый – ЕАЭС. "Сделать это вместе гораздо проще, чем по одиночке", - подчеркнул он.
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санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии, экономика, белоруссия, россия, евразийский экономический союз, роман головченко
14:13 26.05.2022 (обновлено: 14:39 26.05.2022)
 
Головченко назвал цель санкций Запада против России и Белоруссии

Головченко: санкции Запада преследуют цель затормозить развитие России, Белоруссии и ЕАЭС

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции Запада против Минска и Москвы преследуют цель затормозить технологическое развитие двух стран и всего ЕАЭС.
"Много было сказано об успехах, которых достигли наши государства как индивидуально, так и коллективно в рамках функционирования ЕАЭС… Но, как мы видим, не все радуются успехам Белоруссии и других членов союза. Конечно, очевидно, что те санкции, с которыми столкнулись сегодня Беларусь, Россия, преследуют вполне определенные цели. Главная из них – затормозить технологическое развитие конкурентов, в качестве которых им видится и наш союз", - сказал Головченко, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
По его словам, в условиях санкционного давления членам ЕАЭС нужно решить вопросы замещения импорта критически важных товаров, "без которых в одночасье оказалась часть наших потребителей и производителей", и создание новых наукоемких и конкурентных производств на мировом рынке. Премьер подчеркнул, что для этого нужно задействовать весь общий потенциал - производственный, научно-технический и кадровый – ЕАЭС. "Сделать это вместе гораздо проще, чем по одиночке", - подчеркнул он.
Сетевой супермаркет Евроопт в городе Рогачеве в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Санкции в отношении РоссииСанкции ЕС в отношении БелоруссииЭкономикаБелоруссияРоссияЕвразийский экономический союзРоман Головченко
 
 
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