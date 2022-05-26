https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790849135.html

Головченко назвал цель санкций Запада против России и Белоруссии

Головченко назвал цель санкций Запада против России и Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2022

Головченко назвал цель санкций Запада против России и Белоруссии

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции Запада против Минска и Москвы преследуют цель затормозить технологическое развитие двух стран и всего... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:13

2022-05-26T14:13

2022-05-26T14:39

санкции в отношении россии

санкции ес в отношении белоруссии

экономика

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

роман головченко

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции Запада против Минска и Москвы преследуют цель затормозить технологическое развитие двух стран и всего ЕАЭС."Много было сказано об успехах, которых достигли наши государства как индивидуально, так и коллективно в рамках функционирования ЕАЭС… Но, как мы видим, не все радуются успехам Белоруссии и других членов союза. Конечно, очевидно, что те санкции, с которыми столкнулись сегодня Беларусь, Россия, преследуют вполне определенные цели. Главная из них – затормозить технологическое развитие конкурентов, в качестве которых им видится и наш союз", - сказал Головченко, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.По его словам, в условиях санкционного давления членам ЕАЭС нужно решить вопросы замещения импорта критически важных товаров, "без которых в одночасье оказалась часть наших потребителей и производителей", и создание новых наукоемких и конкурентных производств на мировом рынке. Премьер подчеркнул, что для этого нужно задействовать весь общий потенциал - производственный, научно-технический и кадровый – ЕАЭС. "Сделать это вместе гораздо проще, чем по одиночке", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии, экономика, белоруссия, россия, евразийский экономический союз, роман головченко