14:13 26.05.2022 (обновлено: 14:39 26.05.2022)
Головченко назвал цель санкций Запада против России и Белоруссии
Головченко: санкции Запада преследуют цель затормозить развитие России, Белоруссии и ЕАЭС
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции Запада против Минска и Москвы преследуют цель затормозить технологическое развитие двух стран и всего ЕАЭС.
"Много было сказано об успехах, которых достигли наши государства как индивидуально, так и коллективно в рамках функционирования ЕАЭС… Но, как мы видим, не все радуются успехам Белоруссии и других членов союза. Конечно, очевидно, что те санкции, с которыми столкнулись сегодня Беларусь, Россия, преследуют вполне определенные цели. Главная из них – затормозить технологическое развитие конкурентов, в качестве которых им видится и наш союз", - сказал Головченко, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
По его словам, в условиях санкционного давления членам ЕАЭС нужно решить вопросы замещения импорта критически важных товаров, "без которых в одночасье оказалась часть наших потребителей и производителей", и создание новых наукоемких и конкурентных производств на мировом рынке. Премьер подчеркнул, что для этого нужно задействовать весь общий потенциал - производственный, научно-технический и кадровый – ЕАЭС. "Сделать это вместе гораздо проще, чем по одиночке", - подчеркнул он.