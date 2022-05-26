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ВС России уничтожили почти 180 украинских самолетов за время спецоперации
ВС России уничтожили почти 180 украинских самолетов за время спецоперации - РИА Новости, 26.05.2022
ВС России уничтожили почти 180 украинских самолетов за время спецоперации
Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили почти 180 самолетов, заявил в четверг на брифинге официальный... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:38
2022-05-26T11:38
2022-05-26T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили почти 180 самолетов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
ВС России уничтожили почти 180 украинских самолетов за время спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили почти 180 украинских самолетов за время спецоперации