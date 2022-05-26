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ВС России уничтожили почти 180 украинских самолетов за время спецоперации - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/samolety-1790800124.html
ВС России уничтожили почти 180 украинских самолетов за время спецоперации
ВС России уничтожили почти 180 украинских самолетов за время спецоперации - РИА Новости, 26.05.2022
ВС России уничтожили почти 180 украинских самолетов за время спецоперации
Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили почти 180 самолетов, заявил в четверг на брифинге официальный... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:38
2022-05-26T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили почти 180 самолетов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:38 26.05.2022
 
ВС России уничтожили почти 180 украинских самолетов за время спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили почти 180 украинских самолетов за время спецоперации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили почти 180 самолетов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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