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Тамбовчане высадили яблони в памятном саду в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре - РИА Новости, 26.05.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220526/sad-1790963290.html
Тамбовчане высадили яблони в памятном саду в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
Тамбовчане высадили яблони в памятном саду в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре - РИА Новости, 26.05.2022
Тамбовчане высадили яблони в памятном саду в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
Делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым посетила Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в Московской области, где приняла участие РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:00
2022-05-26T20:00
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
свято-троицкая сергиева лавра
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым посетила Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в Московской области, где приняла участие в закладке памятного сада в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба обладминистрации.Тамбовчане высадили яблони сорта "Китайка золотая ранняя" селекции известного ученого И.В.Мичурина."Сегодня по благословению Святейшего Патриарха Кирилла мы заложили здесь памятный сад в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Этот юбилей - большой праздник для каждого православного жителя нашей страны. Сергий Радонежский призывал к любви и единению. "Любовью и единением спасемся", - говорил он. Единство, сплочённость, любовь к Родине во все времена были важнейшими качествами русского народа. Уверен, что так будет и впредь. Из Тамбовской области мы привезли специальные сорта яблонь селекции тамбовского ученого Ивана Владимировича Мичурина. Эти яблони начинают плодоносить уже на третий год. Пусть сочные и ароматные плоды мичуринских яблонь принесут в это святое место еще больше тепла и света, добра и любви", - отметил глава области.В 2022 году Русская Православная Церковь празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В апреле этого года был создан оргкомитет по подготовке к празднованию исторического юбилея, в состав которого вошел и руководитель Тамбовской области.
https://ria.ru/20220415/egorov-1783824712.html
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тамбовская область, максим егоров, свято-троицкая сергиева лавра
20:00 26.05.2022
 

Тамбовчане высадили яблони в памятном саду в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

CC BY 4.0 / Артур Шихов / Администрация Тамбовской области / Делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым участвуют в закладке памятного сада в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
Делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым участвуют в закладке памятного сада в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
CC BY 4.0 / Артур Шихов / Администрация Тамбовской области /
Делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым участвуют в закладке памятного сада в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым посетила Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в Московской области, где приняла участие в закладке памятного сада в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Тамбовчане высадили яблони сорта "Китайка золотая ранняя" селекции известного ученого И.В.Мичурина.
"Сегодня по благословению Святейшего Патриарха Кирилла мы заложили здесь памятный сад в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Этот юбилей - большой праздник для каждого православного жителя нашей страны. Сергий Радонежский призывал к любви и единению. "Любовью и единением спасемся", - говорил он. Единство, сплочённость, любовь к Родине во все времена были важнейшими качествами русского народа. Уверен, что так будет и впредь. Из Тамбовской области мы привезли специальные сорта яблонь селекции тамбовского ученого Ивана Владимировича Мичурина. Эти яблони начинают плодоносить уже на третий год. Пусть сочные и ароматные плоды мичуринских яблонь принесут в это святое место еще больше тепла и света, добра и любви", - отметил глава области.
В 2022 году Русская Православная Церковь празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В апреле этого года был создан оргкомитет по подготовке к празднованию исторического юбилея, в состав которого вошел и руководитель Тамбовской области.
"В Тамбовской области в селе Стрельцы есть храм преподобного Сергия Радонежского. Тамбовчане почитают этого святого, обращаются к его лику в трудные минуты своей жизни, а также с благодарностью. В этом году Тамбовская область празднует 85-летие. Приглашаю всех жителей нашей страны в гости - попробовать мичуринские яблоки и посетить небольшой, но очень душевный храм Сергия Радонежского", - подчеркнул Егоров.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 21:29Тамбовская область
Егоров вошел в Оргкомитет празднования обретения мощей Сергия Радонежского
 
Тамбовская областьТамбовская областьМаксим ЕгоровСвято-Троицкая Сергиева лавра
 
 
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