https://ria.ru/20220526/sad-1790963290.html

Тамбовчане высадили яблони в памятном саду в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

Тамбовчане высадили яблони в памятном саду в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре - РИА Новости, 26.05.2022

Тамбовчане высадили яблони в памятном саду в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

Делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым посетила Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в Московской области, где приняла участие РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:00

2022-05-26T20:00

2022-05-26T20:00

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

свято-троицкая сергиева лавра

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым посетила Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в Московской области, где приняла участие в закладке памятного сада в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба обладминистрации.Тамбовчане высадили яблони сорта "Китайка золотая ранняя" селекции известного ученого И.В.Мичурина."Сегодня по благословению Святейшего Патриарха Кирилла мы заложили здесь памятный сад в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Этот юбилей - большой праздник для каждого православного жителя нашей страны. Сергий Радонежский призывал к любви и единению. "Любовью и единением спасемся", - говорил он. Единство, сплочённость, любовь к Родине во все времена были важнейшими качествами русского народа. Уверен, что так будет и впредь. Из Тамбовской области мы привезли специальные сорта яблонь селекции тамбовского ученого Ивана Владимировича Мичурина. Эти яблони начинают плодоносить уже на третий год. Пусть сочные и ароматные плоды мичуринских яблонь принесут в это святое место еще больше тепла и света, добра и любви", - отметил глава области.В 2022 году Русская Православная Церковь празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В апреле этого года был создан оргкомитет по подготовке к празднованию исторического юбилея, в состав которого вошел и руководитель Тамбовской области.

https://ria.ru/20220415/egorov-1783824712.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, свято-троицкая сергиева лавра