Тамбовчане высадили яблони в памятном саду в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
CC BY 4.0 / Артур Шихов / Администрация Тамбовской области / Делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым участвуют в закладке памятного сада в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
Делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым участвуют в закладке памятного сада в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым посетила Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в Московской области, где приняла участие в закладке памятного сада в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Тамбовчане высадили яблони сорта "Китайка золотая ранняя" селекции известного ученого И.В.Мичурина.
"Сегодня по благословению Святейшего Патриарха Кирилла мы заложили здесь памятный сад в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Этот юбилей - большой праздник для каждого православного жителя нашей страны. Сергий Радонежский призывал к любви и единению. "Любовью и единением спасемся", - говорил он. Единство, сплочённость, любовь к Родине во все времена были важнейшими качествами русского народа. Уверен, что так будет и впредь. Из Тамбовской области мы привезли специальные сорта яблонь селекции тамбовского ученого Ивана Владимировича Мичурина. Эти яблони начинают плодоносить уже на третий год. Пусть сочные и ароматные плоды мичуринских яблонь принесут в это святое место еще больше тепла и света, добра и любви", - отметил глава области.
В 2022 году Русская Православная Церковь празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В апреле этого года был создан оргкомитет по подготовке к празднованию исторического юбилея, в состав которого вошел и руководитель Тамбовской области.
"В Тамбовской области в селе Стрельцы есть храм преподобного Сергия Радонежского. Тамбовчане почитают этого святого, обращаются к его лику в трудные минуты своей жизни, а также с благодарностью. В этом году Тамбовская область празднует 85-летие. Приглашаю всех жителей нашей страны в гости - попробовать мичуринские яблоки и посетить небольшой, но очень душевный храм Сергия Радонежского", - подчеркнул Егоров.