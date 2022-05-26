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Решетников призвал вернуться к прежнему равновесному курсу рубля
Решетников призвал вернуться к прежнему равновесному курсу рубля - РИА Новости, 26.05.2022
Решетников призвал вернуться к прежнему равновесному курсу рубля
России следует вернуться к прежнему равновесному курсу рубля, снижая при этом норматив обязательной продажи валютной выручки, заявил глава Министерства... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:48
2022-05-26T17:48
2022-05-26T18:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая — РИА Новости. России следует вернуться к прежнему равновесному курсу рубля, снижая при этом норматив обязательной продажи валютной выручки, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.По словам министра, это представляет серьезный вызов внутреннему производителю, так как при постепенном восстановлении каналов внешних поставок он будет все сильнее ощущать давление импорта, конкурировать с ним и проигрывать."Это вопрос по экспорту. Большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами на энергоносители и так далее. Но, например, ряд позиций в сельском хозяйстве, те же производители мяса, говорят, что они с таким курсом становятся неконкурентоспособны на внешних рынках", — отметил Решетников.Он подчеркнул, что при сохранении текущего курса в долгосрочной перспективе бизнес не сможет развивать проекты по импортозамещению,В заключении Решетников также обратил внимание на необходимость последовательного снятия ограничений: в том числе, снижение норматива обязательный продажи валютной выручки.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
17:48 26.05.2022 (обновлено: 18:53 26.05.2022)
Решетников призвал вернуться к прежнему равновесному курсу рубля
Глава Минэкономразвития Решетников призвал вернуться к прежнему равновесному курсу рубля
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая — РИА Новости. России следует вернуться к прежнему равновесному курсу рубля, снижая при этом норматив обязательной продажи валютной выручки, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
"Мы сейчас находимся где-то вблизи локального минимума (курса доллара, — Прим. ред.), тот, который сейчас есть, в долгосрочном плане представляет проблему. Реально эффективный курс (рубля, — Прим. ред.) на 40 процентов крепче, чем в среднем за последние пять лет",— пояснил он.
По словам министра, это представляет серьезный вызов внутреннему производителю, так как при постепенном восстановлении каналов внешних поставок он будет все сильнее ощущать давление импорта, конкурировать с ним и проигрывать.
"Это вопрос по экспорту. Большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами на энергоносители и так далее. Но, например, ряд позиций в сельском хозяйстве, те же производители мяса, говорят, что они с таким курсом становятся неконкурентоспособны на внешних рынках", — отметил Решетников.
Он подчеркнул, что при сохранении текущего курса в долгосрочной перспективе бизнес не сможет развивать проекты по импортозамещению,
"Поэтому нам нужно аккуратно возвращаться к тому равновесному курсу, который был до", — призвал глава ведомства.
В заключении Решетников также обратил внимание на необходимость последовательного снятия ограничений: в том числе, снижение норматива обязательный продажи валютной выручки.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию
. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США
.