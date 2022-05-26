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Пушилин: уверенность в будущем освобожденных территорий связана с Россией - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/rossiya-1790774736.html
Пушилин: уверенность в будущем освобожденных территорий связана с Россией
Пушилин: уверенность в будущем освобожденных территорий связана с Россией - РИА Новости, 26.05.2022
Пушилин: уверенность в будущем освобожденных территорий связана с Россией
Уверенность в будущем жителей освобождённых территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей связана с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:51
2022-05-26T09:51
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
харьковская область
запорожская область
херсонская область
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Уверенность в будущем жителей освобождённых территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей связана с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Сейчас у всех появляется уверенность в своем будущем, в том числе и в Херсоне, и в Запорожье, на освобожденных частях Харьковской области. У людей ровно тот момент, когда они ассоциируют свое будущее именно с Россией", - сказал он.По словам Пушилина, "если они понимают, что в этом направлении движение, тогда у них появляется уверенность в своем будущем"."До этого момента, это все, скажем так, нюансы и инструменты. Вот что будет более эффективно, что более реалистично организовать - в каком виде присоединение, не присоединение... Это все промежуточно. Важна конечная цель. Как и для нас в 14-м году, что на референдуме было подтверждено, основной вектор движения - в сторону России. По-другому выстроить нормальное, достойное будущее для простых людей, для граждан республик, для граждан освобожденных территорий не получится", - отметил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
харьковская область
запорожская область
херсонская область
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владимир путин, россия, харьковская область, запорожская область, херсонская область , в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
09:51 26.05.2022
 
Пушилин: уверенность в будущем освобожденных территорий связана с Россией

Пушилин: уверенность в будущем жителей освобожденных территорий связана с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Уверенность в будущем жителей освобождённых территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей связана с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас у всех появляется уверенность в своем будущем, в том числе и в Херсоне, и в Запорожье, на освобожденных частях Харьковской области. У людей ровно тот момент, когда они ассоциируют свое будущее именно с Россией", - сказал он.
По словам Пушилина, "если они понимают, что в этом направлении движение, тогда у них появляется уверенность в своем будущем".
"До этого момента, это все, скажем так, нюансы и инструменты. Вот что будет более эффективно, что более реалистично организовать - в каком виде присоединение, не присоединение... Это все промежуточно. Важна конечная цель. Как и для нас в 14-м году, что на референдуме было подтверждено, основной вектор движения - в сторону России. По-другому выстроить нормальное, достойное будущее для простых людей, для граждан республик, для граждан освобожденных территорий не получится", - отметил глава ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияХарьковская областьЗапорожская областьХерсонская областьВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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