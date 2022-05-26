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Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР
Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР - РИА Новости, 26.05.2022
Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР
Китай не считает, что проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР может решить какую-либо проблему, сообщили журналистам в пресс-службе постпредства РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T04:20
2022-05-26T04:20
2022-05-26T09:22
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ООН, 26 мая — РИА Новости. Китай не считает, что проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР может решить какую-либо проблему, сообщили журналистам в пресс-службе постпредства КНР при ООН.Голосование по проекту резолюции США в СБ ООН намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.Там также отметили, что Китай предложил рассмотреть возможность принятия заявления председателя Совбеза по ситуации с КНДР."Наше предложение было поддержано многими делегациями, но осталось без внимания США. Они знают лучший способ деэскалации, но просто сопротивляются ему", — указали в постпредстве Китая.
https://ria.ru/20220526/khakery-1790756553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, кндр (северная корея), оон
04:20 26.05.2022 (обновлено: 09:22 26.05.2022)
Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР
Постпредство Китая при ООН заявило, что резолюция США по КНДР не решит какую-либо проблему
ООН, 26 мая — РИА Новости. Китай не считает, что проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР может решить какую-либо проблему, сообщили журналистам в пресс-службе постпредства КНР при ООН.
Голосование по проекту резолюции США в СБ ООН намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.
"Мы не думаем, что резолюция, предложенная США, может решить какую-либо проблему", — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что Китай
предложил рассмотреть возможность принятия заявления председателя Совбеза по ситуации с КНДР.
"Наше предложение было поддержано многими делегациями, но осталось без внимания США. Они знают лучший способ деэскалации, но просто сопротивляются ему", — указали в постпредстве Китая.