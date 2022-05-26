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Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР - РИА Новости, 26.05.2022
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Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР
Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР - РИА Новости, 26.05.2022
Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР
Китай не считает, что проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР может решить какую-либо проблему, сообщили журналистам в пресс-службе постпредства РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T04:20
2022-05-26T09:22
в мире
сша
китай
кндр (северная корея)
оон
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ООН, 26 мая — РИА Новости. Китай не считает, что проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР может решить какую-либо проблему, сообщили журналистам в пресс-службе постпредства КНР при ООН.Голосование по проекту резолюции США в СБ ООН намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.Там также отметили, что Китай предложил рассмотреть возможность принятия заявления председателя Совбеза по ситуации с КНДР."Наше предложение было поддержано многими делегациями, но осталось без внимания США. Они знают лучший способ деэскалации, но просто сопротивляются ему", — указали в постпредстве Китая.
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сша
китай
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в мире, сша, китай, кндр (северная корея), оон
04:20 26.05.2022 (обновлено: 09:22 26.05.2022)
 
Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР

Постпредство Китая при ООН заявило, что резолюция США по КНДР не решит какую-либо проблему

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ООН, 26 мая — РИА Новости. Китай не считает, что проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР может решить какую-либо проблему, сообщили журналистам в пресс-службе постпредства КНР при ООН.
Голосование по проекту резолюции США в СБ ООН намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.

"Мы не думаем, что резолюция, предложенная США, может решить какую-либо проблему", — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что Китай предложил рассмотреть возможность принятия заявления председателя Совбеза по ситуации с КНДР.
"Наше предложение было поддержано многими делегациями, но осталось без внимания США. Они знают лучший способ деэскалации, но просто сопротивляются ему", — указали в постпредстве Китая.
Хакеры - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
04:02
США предлагают ввести санкции против хакеров из КНДР
 
В миреСШАКитайКНДР (Северная Корея)ООН
 
 
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