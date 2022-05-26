https://ria.ru/20220526/rezolyutsiya-1790757244.html

Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР

Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР - РИА Новости, 26.05.2022

Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР

Китай не считает, что проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР может решить какую-либо проблему, сообщили журналистам в пресс-службе постпредства РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T04:20

2022-05-26T04:20

2022-05-26T09:22

в мире

сша

китай

кндр (северная корея)

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ООН, 26 мая — РИА Новости. Китай не считает, что проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР может решить какую-либо проблему, сообщили журналистам в пресс-службе постпредства КНР при ООН.Голосование по проекту резолюции США в СБ ООН намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.Там также отметили, что Китай предложил рассмотреть возможность принятия заявления председателя Совбеза по ситуации с КНДР."Наше предложение было поддержано многими делегациями, но осталось без внимания США. Они знают лучший способ деэскалации, но просто сопротивляются ему", — указали в постпредстве Китая.

https://ria.ru/20220526/khakery-1790756553.html

сша

китай

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

в мире, сша, китай, кндр (северная корея), оон