https://ria.ru/20220526/rekonstruktsiya-1790773110.html

Реконструкция Гольяновского газопровода-дюкера вышла на завершающий этап

Реконструкция Гольяновского газопровода-дюкера вышла на завершающий этап - РИА Новости, 26.05.2022

Реконструкция Гольяновского газопровода-дюкера вышла на завершающий этап

Реконструкции газопровода-дюкера "Гольяновский" в Басманном районе Москвы находится на завершающем этапе, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:39

2022-05-26T09:39

2022-05-26T09:39

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Реконструкции газопровода-дюкера "Гольяновский" в Басманном районе Москвы находится на завершающем этапе, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к завершающему этапу работ по реконструкции газопровода-дюкера "Гольяновский" в Басманном районе столицы", - заявили в пресс-службе.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в настоящее время продолжается монтаж четырех вертикальных участков газопровода, которые являются продолжением дюкерной части, проходящей под дном реки Яузы. Все работы проводятся без отключения потребителей от газоснабжения. После завершения этих работ оставшийся участок газопровода будет проложен открытым методом.Сообщается, что ранее методом микротоннелирования была выполнена прокладка подводной части газопровода из двух ниток стальной трубы диаметром 426 миллиметров общей протяженностью около 90 метров.В пресс-службе добавили, что обновленный газопровод будет оснащен автоматическими запорными устройствами, они позволяют при необходимости дистанционно перекрыть участок газопровода всего за полторы минуты. Также сообщается, что полностью завершить реконструкцию газопровода планируется до конца лета. Срок службы обновленного дюкера составит не менее сорока лет.Гольяновский газопровод-дюкер - один из 13 уникальных объектов газового хозяйства Москвы. Он снабжает газом потребителей Басманного района. Всего с 2018 года АО "Мосгаз" реконструировало 6 подводных газопроводов-дюкеров: "Автозаводский", "Даниловский", "Химкинский", "Новодевичий", "Тушинский" и "Рубцовский". Продолжаются работы по реконструкции дюкеров "Кутузовский", "Щукинский" и "Фрунзенский".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

городское хозяйство москвы, москва, мосгаз, общество