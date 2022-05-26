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МВД подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС - РИА Новости, 26.05.2022
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МВД подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС
МВД подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС - РИА Новости, 26.05.2022
МВД подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС
МВД России подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, фигуранты дела стали свидетелями. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:05
2022-05-26T20:05
происшествия
марина ракова
россия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
московская высшая школа социальных и экономических наук
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МВД России подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, фигуранты дела стали свидетелями."МВД России подтверждает факт проведения обысков оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве у трех сотрудников РАНХиГС. Они, а также еще двое работников образовательной организации доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве для допросов в качестве свидетелей", - говорится в сообщении пресс-центра МВД.В ведомстве отметили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, которое было выделено в отдельное производство из дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного ранее в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и иных лиц.Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей.Раковой также вменяется фиктивное устройство ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 годы мужчина под видом зарплаты получил свыше 9 миллионов рублей. Сейчас он также в СИЗО.Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.Одним из фигурантов этого громкого дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.
https://ria.ru/20220209/rassledovanie-1771821783.html
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происшествия, марина ракова, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), московская высшая школа социальных и экономических наук
20:05 26.05.2022
 
МВД подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС

МВД подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС по делу экс-замминистра Раковой

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МВД России подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, фигуранты дела стали свидетелями.
"МВД России подтверждает факт проведения обысков оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве у трех сотрудников РАНХиГС. Они, а также еще двое работников образовательной организации доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве для допросов в качестве свидетелей", - говорится в сообщении пресс-центра МВД.
Наталья Корниенко - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 10:35
Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в федеральный розыск
В ведомстве отметили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, которое было выделено в отдельное производство из дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного ранее в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и иных лиц.
Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей.
Раковой также вменяется фиктивное устройство ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 годы мужчина под видом зарплаты получил свыше 9 миллионов рублей. Сейчас он также в СИЗО.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 14:22
Мосгорсуд отказался освободить ректора "Шанинки" Зуева
Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.
Одним из фигурантов этого громкого дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев после окончания заседания Тверского суда города Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 13:25
Песков ответил на вопрос о мере пресечения ректору "Шанинки" Зуеву
 
ПроисшествияМарина РаковаРоссияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Московская высшая школа социальных и экономических наук
 
 
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