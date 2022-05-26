МВД подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС
МВД подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС по делу экс-замминистра Раковой
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МВД России подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, фигуранты дела стали свидетелями.
"МВД России подтверждает факт проведения обысков оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве у трех сотрудников РАНХиГС. Они, а также еще двое работников образовательной организации доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве для допросов в качестве свидетелей", - говорится в сообщении пресс-центра МВД.
В ведомстве отметили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, которое было выделено в отдельное производство из дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного ранее в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и иных лиц.
Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей.
Раковой также вменяется фиктивное устройство ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 годы мужчина под видом зарплаты получил свыше 9 миллионов рублей. Сейчас он также в СИЗО.
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Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.
Одним из фигурантов этого громкого дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.
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