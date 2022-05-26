https://ria.ru/20220526/rankhigs-1790964493.html

МВД подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС

МВД подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС - РИА Новости, 26.05.2022

МВД подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС

МВД России подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, фигуранты дела стали свидетелями. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:05

2022-05-26T20:05

2022-05-26T20:05

происшествия

марина ракова

россия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

московская высшая школа социальных и экономических наук

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МВД России подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, фигуранты дела стали свидетелями."МВД России подтверждает факт проведения обысков оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве у трех сотрудников РАНХиГС. Они, а также еще двое работников образовательной организации доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве для допросов в качестве свидетелей", - говорится в сообщении пресс-центра МВД.В ведомстве отметили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, которое было выделено в отдельное производство из дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного ранее в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и иных лиц.Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей.Раковой также вменяется фиктивное устройство ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 годы мужчина под видом зарплаты получил свыше 9 миллионов рублей. Сейчас он также в СИЗО.Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.Одним из фигурантов этого громкого дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.

https://ria.ru/20220209/rassledovanie-1771821783.html

https://ria.ru/20220330/shaninka-1780869059.html

https://ria.ru/20220210/rassledovanie-1772061888.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, марина ракова, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), московская высшая школа социальных и экономических наук