https://ria.ru/20220526/putin-1790825203.html

Путин в четверг встретится с бизнес-омбудсменом Титовым

Путин в четверг встретится с бизнес-омбудсменом Титовым - РИА Новости, 26.05.2022

Путин в четверг встретится с бизнес-омбудсменом Титовым

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым, который доложит о работе за год, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:58

2022-05-26T12:58

2022-05-26T12:58

россия

политика

борис титов

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым, который доложит о работе за год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня примет <...> уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, бизнес-омбудсмена так называемого, Бориса Титова. Он по соответствующему закону должен ежегодно представлять главе государства доклад о работе бизнес-омбудсмена", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что Путин всегда высоко ценит усилия Титова по отслеживанию негативных тенденций, которые плохо влияют на бизнес, сдерживают развитие, а также его реакции на жалобы.

https://ria.ru/20220429/importozameschenie-1786068867.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, борис титов, дмитрий песков, владимир путин