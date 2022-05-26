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Путин в четверг встретится с бизнес-омбудсменом Титовым - РИА Новости, 26.05.2022
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Путин в четверг встретится с бизнес-омбудсменом Титовым
Путин в четверг встретится с бизнес-омбудсменом Титовым - РИА Новости, 26.05.2022
Путин в четверг встретится с бизнес-омбудсменом Титовым
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым, который доложит о работе за год, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:58
2022-05-26T12:58
россия
политика
борис титов
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым, который доложит о работе за год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня примет &lt;...&gt; уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, бизнес-омбудсмена так называемого, Бориса Титова. Он по соответствующему закону должен ежегодно представлять главе государства доклад о работе бизнес-омбудсмена", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что Путин всегда высоко ценит усилия Титова по отслеживанию негативных тенденций, которые плохо влияют на бизнес, сдерживают развитие, а также его реакции на жалобы.
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россия, политика, борис титов, дмитрий песков, владимир путин
12:58 26.05.2022
 
Путин в четверг встретится с бизнес-омбудсменом Титовым

Президент Путин в четверг проведет встречу с бизнес-омбудсменом Титовым

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
 Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым, который доложит о работе за год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня примет <...> уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, бизнес-омбудсмена так называемого, Бориса Титова. Он по соответствующему закону должен ежегодно представлять главе государства доклад о работе бизнес-омбудсмена", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что Путин всегда высоко ценит усилия Титова по отслеживанию негативных тенденций, которые плохо влияют на бизнес, сдерживают развитие, а также его реакции на жалобы.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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