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Пушилин назвал главные проблемы освобожденных территорий - РИА Новости, 26.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/pushilin-1790781638.html
Пушилин назвал главные проблемы освобожденных территорий
Пушилин назвал главные проблемы освобожденных территорий - РИА Новости, 26.05.2022
Пушилин назвал главные проблемы освобожденных территорий
В Херсонской и Запорожской областях уже создаётся новая система налогов и поставок сырья и продукции, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:31
2022-05-26T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
днр
денис пушилин
владимир путин
андрей турчак
марат хуснуллин
россия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. В Херсонской и Запорожской областях уже создаётся новая система налогов и поставок сырья и продукции, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Если взять Херсонскую область, что это сельскохозяйственный регион преимущественно. Причем сельское хозяйство развито достаточно серьезно, исторически так сложилось. И им нужно реализовать свою продукцию. Куда реализовать продукцию, есть понимание - много из этой продукции востребовано и на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики. Эта продукция востребована, с учетом, опять же всех этих санкций, ограничений, в том числе, и на территории Российской Федерации, в разных регионах", - сказал Пушилин.Он добавил, что сейчас задача заключается в том, чтобы "организованно, системно подойти к возможности реализации этой продукции и, в том числе, в Россию транзитом через республику"."С другой стороны, нам необходимо организовать - и этот процесс сейчас идет - поставки продукции, других товаров на территории Запорожской, Херсонской областей, выстроить модели, скажем так, прообраз налоговой системы, потому что мы прекрасно понимаем, что любое государство существует, опираясь на налоги. Каким образом это должно произойти, по каким законам это должно происходить, какими нормативно-правовыми актами должно регулироваться? Наша задача также в этом помочь. Также это поставки и ГС, поставки сырья для производственных мощностей, которые расположены на территории этих областей, то нужно легализовать, какими это документами должно сопровождаться с учетом того, что у нас есть такие возможности", - пояснил глава ДНР.По словам Пушилина, "этот вопрос сейчас находится в стадии активной проработки и частичной уже реализации на данный момент".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
https://ria.ru/20220526/rossiya-1790774736.html
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россия
херсонская область
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в мире, днр, денис пушилин, владимир путин, андрей турчак, марат хуснуллин, россия, херсонская область , донецкая народная республика, единая россия
10:31 26.05.2022 (обновлено: 10:37 26.05.2022)
 
Пушилин назвал главные проблемы освобожденных территорий

Пушилин заявил о проблемах с поставками продукции в Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. В Херсонской и Запорожской областях уже создаётся новая система налогов и поставок сырья и продукции, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Если взять Херсонскую область, что это сельскохозяйственный регион преимущественно. Причем сельское хозяйство развито достаточно серьезно, исторически так сложилось. И им нужно реализовать свою продукцию. Куда реализовать продукцию, есть понимание - много из этой продукции востребовано и на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики. Эта продукция востребована, с учетом, опять же всех этих санкций, ограничений, в том числе, и на территории Российской Федерации, в разных регионах", - сказал Пушилин.
Он добавил, что сейчас задача заключается в том, чтобы "организованно, системно подойти к возможности реализации этой продукции и, в том числе, в Россию транзитом через республику".
"С другой стороны, нам необходимо организовать - и этот процесс сейчас идет - поставки продукции, других товаров на территории Запорожской, Херсонской областей, выстроить модели, скажем так, прообраз налоговой системы, потому что мы прекрасно понимаем, что любое государство существует, опираясь на налоги. Каким образом это должно произойти, по каким законам это должно происходить, какими нормативно-правовыми актами должно регулироваться? Наша задача также в этом помочь. Также это поставки и ГС, поставки сырья для производственных мощностей, которые расположены на территории этих областей, то нужно легализовать, какими это документами должно сопровождаться с учетом того, что у нас есть такие возможности", - пояснил глава ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
09:51Специальная военная операция на Украине
Пушилин: уверенность в будущем освобожденных территорий связана с Россией
По словам Пушилина, "этот вопрос сейчас находится в стадии активной проработки и частичной уже реализации на данный момент".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
09:26Специальная военная операция на Украине
Пушилин призвал создать органы власти в Херсонской и Запорожской областях
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРДенис ПушилинВладимир ПутинАндрей ТурчакМарат ХуснуллинРоссияХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЕдиная Россия
 
 
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