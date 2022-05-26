https://ria.ru/20220526/protivostoyanie-1790827523.html

НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией, заявил Лукашенко

НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.05.2022

НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по замыслу США Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:06

2022-05-26T13:06

2022-05-26T13:06

в мире

белоруссия

россия

нато

александр лукашенко

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по замыслу США Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией."По замыслу Америки Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Поясняется, что данное заявление президент сделал на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Лукашенко подчеркнул, что события, происходящие в сопредельных государствах, свидетельствуют о высокой динамике изменений угроз военной безопасности Белоруссии."Трансформируются взгляды на применение военной силы и способы вооруженной борьбы. Штаты и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений со всем миром фактически. Наращивают военное присутствие вблизи границ Беларуси как союзника России и проводят масштабные учения", - сказал президент.По словам Лукашенко, под прикрытием оборонительной тематики маневров НАТО у границ Белоруссии в Польше и странах Балтии отрабатывают вопросы переброски войск из Америки и Западной Европы, создания и применения группировок.

https://ria.ru/20220520/nato-1789646476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, нато, александр лукашенко