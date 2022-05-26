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НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.05.2022
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НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией, заявил Лукашенко
НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.05.2022
НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по замыслу США Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:06
2022-05-26T13:06
в мире
белоруссия
россия
нато
александр лукашенко
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по замыслу США Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией."По замыслу Америки Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Поясняется, что данное заявление президент сделал на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Лукашенко подчеркнул, что события, происходящие в сопредельных государствах, свидетельствуют о высокой динамике изменений угроз военной безопасности Белоруссии."Трансформируются взгляды на применение военной силы и способы вооруженной борьбы. Штаты и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений со всем миром фактически. Наращивают военное присутствие вблизи границ Беларуси как союзника России и проводят масштабные учения", - сказал президент.По словам Лукашенко, под прикрытием оборонительной тематики маневров НАТО у границ Белоруссии в Польше и странах Балтии отрабатывают вопросы переброски войск из Америки и Западной Европы, создания и применения группировок.
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в мире, белоруссия, россия, нато, александр лукашенко
13:06 26.05.2022
 
НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией, заявил Лукашенко

Лукашенко: по замыслу США Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по замыслу США Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией.
"По замыслу Америки Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Поясняется, что данное заявление президент сделал на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Лукашенко подчеркнул, что события, происходящие в сопредельных государствах, свидетельствуют о высокой динамике изменений угроз военной безопасности Белоруссии.
"Трансформируются взгляды на применение военной силы и способы вооруженной борьбы. Штаты и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений со всем миром фактически. Наращивают военное присутствие вблизи границ Беларуси как союзника России и проводят масштабные учения", - сказал президент.
По словам Лукашенко, под прикрытием оборонительной тематики маневров НАТО у границ Белоруссии в Польше и странах Балтии отрабатывают вопросы переброски войск из Америки и Западной Европы, создания и применения группировок.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 09:11
Госсекретарь США заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО
 
В миреБелоруссияРоссияНАТОАлександр Лукашенко
 
 
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