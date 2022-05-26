https://ria.ru/20220526/protivostoyanie-1790827523.html
НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией, заявил Лукашенко
НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.05.2022
НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по замыслу США Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:06
2022-05-26T13:06
2022-05-26T13:06
в мире
белоруссия
россия
нато
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по замыслу США Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией."По замыслу Америки Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Поясняется, что данное заявление президент сделал на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Лукашенко подчеркнул, что события, происходящие в сопредельных государствах, свидетельствуют о высокой динамике изменений угроз военной безопасности Белоруссии."Трансформируются взгляды на применение военной силы и способы вооруженной борьбы. Штаты и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений со всем миром фактически. Наращивают военное присутствие вблизи границ Беларуси как союзника России и проводят масштабные учения", - сказал президент.По словам Лукашенко, под прикрытием оборонительной тематики маневров НАТО у границ Белоруссии в Польше и странах Балтии отрабатывают вопросы переброски войск из Америки и Западной Европы, создания и применения группировок.
https://ria.ru/20220520/nato-1789646476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, нато, александр лукашенко
НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией, заявил Лукашенко
Лукашенко: по замыслу США Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией