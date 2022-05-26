https://ria.ru/20220526/proizvodstvo-1790957048.html
В рамках программы импортозамещения в МО будут производить оси для техники
В рамках программы импортозамещения в МО будут производить оси для техники - РИА Новости, 26.05.2022
В рамках программы импортозамещения в МО будут производить оси для техники
Завод "Тонар" откроет собственное производство осей для техники в Орехово-Зуеве. Проект уже презентовали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:32
2022-05-26T19:32
2022-05-26T19:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790955549_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_1589e06370e6fa1d86f3da0881d1f30b.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Завод "Тонар" откроет собственное производство осей для техники в Орехово-Зуеве. Проект уже презентовали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщил телеканал "360".Новый завод на базе предприятия откроется в 2023 году. Он позволит снизить зависимость отрасли от зарубежных поставок и увеличит возможности экспорта в страны ближнего зарубежья."Нам показали очень интересный цикл производства, которое опирается на российские технологии. Импортозамещение, про которое мы часто говорим сегодня, здесь активно реализуется. Виды продукции и технологии, которые нам показали, вселяют очень хороший оптимизм", – отметил Мишустин.Под этот проект завод получил три земельных участка по программе "Земля за 1 рубль" и кредит в размере 400 миллионов на льготных условиях.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790955549_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_19148b3d45a9695bc0b59cf7438536c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Завод "Тонар" откроет собственное производство осей для техники в Орехово-Зуеве. Проект уже презентовали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщил телеканал "360"
.
Новый завод на базе предприятия откроется в 2023 году. Он позволит снизить зависимость отрасли от зарубежных поставок и увеличит возможности экспорта в страны ближнего зарубежья.
"Нам показали очень интересный цикл производства, которое опирается на российские технологии. Импортозамещение, про которое мы часто говорим сегодня, здесь активно реализуется. Виды продукции и технологии, которые нам показали, вселяют очень хороший оптимизм", – отметил Мишустин.
Под этот проект завод получил три земельных участка по программе "Земля за 1 рубль" и кредит в размере 400 миллионов на льготных условиях.