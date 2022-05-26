https://ria.ru/20220526/proizvodstvo-1790957048.html

В рамках программы импортозамещения в МО будут производить оси для техники

В рамках программы импортозамещения в МО будут производить оси для техники - РИА Новости, 26.05.2022

В рамках программы импортозамещения в МО будут производить оси для техники

Завод "Тонар" откроет собственное производство осей для техники в Орехово-Зуеве. Проект уже презентовали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:32

2022-05-26T19:32

2022-05-26T19:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Завод "Тонар" откроет собственное производство осей для техники в Орехово-Зуеве. Проект уже презентовали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщил телеканал "360".Новый завод на базе предприятия откроется в 2023 году. Он позволит снизить зависимость отрасли от зарубежных поставок и увеличит возможности экспорта в страны ближнего зарубежья."Нам показали очень интересный цикл производства, которое опирается на российские технологии. Импортозамещение, про которое мы часто говорим сегодня, здесь активно реализуется. Виды продукции и технологии, которые нам показали, вселяют очень хороший оптимизм", – отметил Мишустин.Под этот проект завод получил три земельных участка по программе "Земля за 1 рубль" и кредит в размере 400 миллионов на льготных условиях.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)