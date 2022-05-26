https://ria.ru/20220526/programma-1790908676.html
Ставрополье разработает программу развития семеноводства на пять лет
Ставрополье разработает программу развития семеноводства на пять лет - РИА Новости, 26.05.2022
Ставрополье разработает программу развития семеноводства на пять лет
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил минсельхозу региона подготовить программу развития семеноводства на ближайшие пять лет. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:10
2022-05-26T17:10
2022-05-26T17:11
ставропольский край
владимир владимиров
россия
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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил минсельхозу региона подготовить программу развития семеноводства на ближайшие пять лет."Поручаю нашему аграрному министерству при поддержке российского Минсельхоза подготовить программу развития семеноводства в крае на ближайшие пять лет. Уверен, мы сумеем не только обеспечить семенным фондом себя, но и помочь другим регионам РФ, а также республикам Донбасса", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания властям региона.По его словам, также необходимо поддержать племенную базу по крупному рогатому скоту."Развитие овцеводства и козоводства позволит расширить наш экспортный потенциал в Закавказье, в Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, обеспечение приоритета в развитии этого направления станет также одним из поручений минсельхозу края", - добавил Владимиров.Он уточнил, что в этом году на поддержку краевого аграрно-промышленного комплекса уже запланировано 4,5 миллиарда рублей из федеральных и краевых источников.
https://ria.ru/20220526/zemlyanika-1790881879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир владимиров, россия
ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил минсельхозу региона подготовить программу развития семеноводства на ближайшие пять лет.
"Поручаю нашему аграрному министерству при поддержке российского Минсельхоза подготовить программу развития семеноводства в крае на ближайшие пять лет. Уверен, мы сумеем не только обеспечить семенным фондом себя, но и помочь другим регионам РФ, а также республикам Донбасса", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания властям региона.
По его словам, также необходимо поддержать племенную базу по крупному рогатому скоту.
"Развитие овцеводства и козоводства позволит расширить наш экспортный потенциал в Закавказье
, в Азии
, на Ближнем и Среднем Востоке, обеспечение приоритета в развитии этого направления станет также одним из поручений минсельхозу края", - добавил Владимиров.
Он уточнил, что в этом году на поддержку краевого аграрно-промышленного комплекса уже запланировано 4,5 миллиарда рублей из федеральных и краевых источников.
"Почти половина из этой суммы - около 2 миллиардов рублей – предназначена именно для качественного роста в сельском хозяйстве и снижения зависимости от импорта. Мы вкладываем в элитное семеноводство, племенное животноводство, развитие виноградарства, садоводства, выращивание ягод. Всё это должно войти в нашу новую программу и получить активное развитие", - отметил глава края.