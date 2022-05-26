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Нетесов назвал приоритеты властей Воронежской области - РИА Новости, 26.05.2022
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Воронежская область
https://ria.ru/20220526/prioritety-1790833327.html
Нетесов назвал приоритеты властей Воронежской области
Нетесов назвал приоритеты властей Воронежской области - РИА Новости, 26.05.2022
Нетесов назвал приоритеты властей Воронежской области
Приоритетом органов власти Воронежской области является повышение качества жизни каждого конкретного жителя региона, сказал в четверг журналистам председатель... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:24
2022-05-26T13:24
воронежская область
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
владимир нетесов
воронежская областная дума
россия
общество
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ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Приоритетом органов власти Воронежской области является повышение качества жизни каждого конкретного жителя региона, сказал в четверг журналистам председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Депутаты Воронежской областной думы на заседании в четверг заслушали отчет губернатора региона Александра Гусева о результатах работы областного правительства за 2021 год. По словам Гусева, прошлый год для Воронежской области стал годом восстановления деловой активности. Региону удалось не только вернуться на доковидный уровень по важнейшим экономическим показателям, но и добиться прироста в подавляющем большинстве отраслей региональной экономики. Кроме того, объем инвестиций в основной капитал региона составил почти 286 миллиардов рублей и вырос в сопоставимой оценке на 4,4% по сравнению с 2020 годом. Депутаты приняли отчет губернатора."Благодаря конструктивному взаимодействию депутатского корпуса регионального парламента и правительства области в непростых условиях пандемии удалось сохранить политическую и социальную стабильность, создать условия для развития региона. Решению поставленных задач способствовала качественная нормативная база, которая создается и совершенствуется во взаимодействии законодательной и исполнительной власти, политических партий, общественных организаций, экспертного сообщества", - сказал Нетёсов.По его словам, в прошлом году было принято более 160 законов Воронежской области, из которых треть была инициирована депутатами регионального парламента. Все социальные обязательства и запланированные мероприятия перед жителями области были полностью выполнены, отметил Нетёсов.Он также подчеркнул, что депутатский корпус вместе с правительством области уделяет особое внимание реализации "Народной программы". В частности, в регионе было собрано, в том числе через депутатов областного парламента, более 25 тысяч предложений жителей по различным вопросам."Значительная часть из них уже находится в работе, профинансирована полным рублем, но многие из них ждут своего решения как в отдельных муниципальных образованиях, городских и сельских поселениях, так и в масштабах региона", - сказал Владимир Нетёсов.По его словам, сегодня области важно поддержать экономическую активность, стимулировать инвестиции, продолжить реализацию программы по устойчивому развитию сельских территорий, сформировать новые возможности для развития Воронежской области в целом. В приоритете у региона - развитие сфер социального обеспечения, образования и здравоохранения, в том числе в рамках национальных проектов."Для этого мы готовы оперативно принять необходимые законодательные решения. Важно добиться повышения качества жизни каждого конкретного жителя региона, в любом населенном пункте. Для этого у Воронежской области есть огромный потенциал", - сказал Нетёсов.
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воронежская область, александр гусев (государственный служащий), владимир нетесов, воронежская областная дума, россия, общество
13:24 26.05.2022
 
Нетесов назвал приоритеты властей Воронежской области

Нетесов: приоритетом властей Воронежской области является повышение качества жизни жителей

© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной ДумыПредседатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Приоритетом органов власти Воронежской области является повышение качества жизни каждого конкретного жителя региона, сказал в четверг журналистам председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Депутаты Воронежской областной думы на заседании в четверг заслушали отчет губернатора региона Александра Гусева о результатах работы областного правительства за 2021 год. По словам Гусева, прошлый год для Воронежской области стал годом восстановления деловой активности. Региону удалось не только вернуться на доковидный уровень по важнейшим экономическим показателям, но и добиться прироста в подавляющем большинстве отраслей региональной экономики. Кроме того, объем инвестиций в основной капитал региона составил почти 286 миллиардов рублей и вырос в сопоставимой оценке на 4,4% по сравнению с 2020 годом. Депутаты приняли отчет губернатора.
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"Благодаря конструктивному взаимодействию депутатского корпуса регионального парламента и правительства области в непростых условиях пандемии удалось сохранить политическую и социальную стабильность, создать условия для развития региона. Решению поставленных задач способствовала качественная нормативная база, которая создается и совершенствуется во взаимодействии законодательной и исполнительной власти, политических партий, общественных организаций, экспертного сообщества", - сказал Нетёсов.
По его словам, в прошлом году было принято более 160 законов Воронежской области, из которых треть была инициирована депутатами регионального парламента. Все социальные обязательства и запланированные мероприятия перед жителями области были полностью выполнены, отметил Нетёсов.
Он также подчеркнул, что депутатский корпус вместе с правительством области уделяет особое внимание реализации "Народной программы". В частности, в регионе было собрано, в том числе через депутатов областного парламента, более 25 тысяч предложений жителей по различным вопросам.
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"Значительная часть из них уже находится в работе, профинансирована полным рублем, но многие из них ждут своего решения как в отдельных муниципальных образованиях, городских и сельских поселениях, так и в масштабах региона", - сказал Владимир Нетёсов.
По его словам, сегодня области важно поддержать экономическую активность, стимулировать инвестиции, продолжить реализацию программы по устойчивому развитию сельских территорий, сформировать новые возможности для развития Воронежской области в целом. В приоритете у региона - развитие сфер социального обеспечения, образования и здравоохранения, в том числе в рамках национальных проектов.
"Для этого мы готовы оперативно принять необходимые законодательные решения. Важно добиться повышения качества жизни каждого конкретного жителя региона, в любом населенном пункте. Для этого у Воронежской области есть огромный потенциал", - сказал Нетёсов.
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Воронежская областьВоронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Владимир НетесовВоронежская областная ДумаРоссияОбщество
 
 
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