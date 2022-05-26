https://ria.ru/20220526/pomosch-1790931432.html
Нидерланды обеспечат бесперебойную поставку военной помощи Украине
Нидерланды обеспечат бесперебойную поставку военной помощи Украине - РИА Новости, 26.05.2022
Нидерланды обеспечат бесперебойную поставку военной помощи Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским обеспечение бесперебойной поставки военной помощи Киеву и варианты... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:06
2022-05-26T18:06
2022-05-26T18:06
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
нидерланды
марк рютте
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским обеспечение бесперебойной поставки военной помощи Киеву и варианты возобновления экспорта зерна и удобрений с Украины.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не приемлет обвинения в свой адрес в препятствовании вывоза зерна из Украины, это решения Запада привели к блокаде.
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790912246.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, москва, нидерланды, марк рютте, владимир зеленский
Нидерланды обеспечат бесперебойную поставку военной помощи Украине
Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Зеленским бесперебойную поставку военной помощи Киеву