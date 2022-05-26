https://ria.ru/20220526/pomosch-1790931432.html

Нидерланды обеспечат бесперебойную поставку военной помощи Украине

Нидерланды обеспечат бесперебойную поставку военной помощи Украине - РИА Новости, 26.05.2022

Нидерланды обеспечат бесперебойную поставку военной помощи Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским обеспечение бесперебойной поставки военной помощи Киеву и варианты... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:06

2022-05-26T18:06

2022-05-26T18:06

специальная военная операция на украине

украина

россия

москва

нидерланды

марк рютте

владимир зеленский

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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским обеспечение бесперебойной поставки военной помощи Киеву и варианты возобновления экспорта зерна и удобрений с Украины.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не приемлет обвинения в свой адрес в препятствовании вывоза зерна из Украины, это решения Запада привели к блокаде.

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790912246.html

украина

россия

москва

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, россия, москва, нидерланды, марк рютте, владимир зеленский