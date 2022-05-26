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Нидерланды обеспечат бесперебойную поставку военной помощи Украине - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/pomosch-1790931432.html
Нидерланды обеспечат бесперебойную поставку военной помощи Украине
Нидерланды обеспечат бесперебойную поставку военной помощи Украине - РИА Новости, 26.05.2022
Нидерланды обеспечат бесперебойную поставку военной помощи Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским обеспечение бесперебойной поставки военной помощи Киеву и варианты... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:06
2022-05-26T18:06
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
нидерланды
марк рютте
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским обеспечение бесперебойной поставки военной помощи Киеву и варианты возобновления экспорта зерна и удобрений с Украины.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не приемлет обвинения в свой адрес в препятствовании вывоза зерна из Украины, это решения Запада привели к блокаде.
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790912246.html
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украина, россия, москва, нидерланды, марк рютте, владимир зеленский
18:06 26.05.2022
 
Нидерланды обеспечат бесперебойную поставку военной помощи Украине

Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Зеленским бесперебойную поставку военной помощи Киеву

CC BY-SA 2.0 / joiseyshowaa / Amsterdam harbor from OosterdokГавань в Амстердаме, Нидерланды
Гавань в Амстердаме, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
CC BY-SA 2.0 / joiseyshowaa / Amsterdam harbor from Oosterdok
Гавань в Амстердаме, Нидерланды. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским обеспечение бесперебойной поставки военной помощи Киеву и варианты возобновления экспорта зерна и удобрений с Украины.
"Сегодня я провел телефонный разговор с Зеленским, чтобы обсудить бесперебойную поставку военной помощи Нидерландов. Вслед за моими переговорами с президентом Эрдоганом, мы обсудили варианты открытия гуманитарного коридора, чтобы возобновить экспорт с Украины зерна и удобрений", - написал Рютте в своём аккаунте в Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не приемлет обвинения в свой адрес в препятствовании вывоза зерна из Украины, это решения Запада привели к блокаде.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваНидерландыМарк РюттеВладимир Зеленский
 
 
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