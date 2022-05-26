https://ria.ru/20220526/politika-1790840752.html

Путин: все больше стран хотят проводить независимую экономическую политику

Путин: все больше стран хотят проводить независимую экономическую политику - РИА Новости, 26.05.2022

Путин: все больше стран хотят проводить независимую экономическую политику

Всё больше стран в мире хотят и будут проводить независимую экономическую политику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:49

2022-05-26T13:49

2022-05-26T14:08

в мире

владимир путин

россия

китай

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Всё больше стран в мире хотят и будут проводить независимую экономическую политику, заявил президент РФ Владимир Путин."Дело не только в России и даже не только в Китае, дело во многих других странах мира. Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. Никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет, никаких сил не хватит. Да и желание просто пропадет, сталкиваясь с проблемами внутри своих стран, надеюсь, придет осознание того, что эта политика абсолютно бесперспективна", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790198707.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, китай