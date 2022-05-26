https://ria.ru/20220526/politika-1790840752.html
Путин: все больше стран хотят проводить независимую экономическую политику
Путин: все больше стран хотят проводить независимую экономическую политику - РИА Новости, 26.05.2022
Путин: все больше стран хотят проводить независимую экономическую политику
Всё больше стран в мире хотят и будут проводить независимую экономическую политику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:49
2022-05-26T13:49
2022-05-26T14:08
в мире
владимир путин
россия
китай
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Всё больше стран в мире хотят и будут проводить независимую экономическую политику, заявил президент РФ Владимир Путин."Дело не только в России и даже не только в Китае, дело во многих других странах мира. Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. Никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет, никаких сил не хватит. Да и желание просто пропадет, сталкиваясь с проблемами внутри своих стран, надеюсь, придет осознание того, что эта политика абсолютно бесперспективна", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, китай
13:49 26.05.2022 (обновлено: 14:08 26.05.2022)
Путин: все больше стран хотят проводить независимую экономическую политику
Путин: все больше стран хотят и будут проводить независимую экономическую политику