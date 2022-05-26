https://ria.ru/20220526/pogoda-1790910475.html
В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы - РИА Новости, 26.05.2022
В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:15
2022-05-26T17:15
2022-05-26T17:15
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о грозе в столице и области действует с 21.00 27 мая, предупреждение о ветре в столице и области - с 9.00 27 мая до 21.00 27 мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20220525/pogoda-1790585053.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, погода
В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра