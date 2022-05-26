https://ria.ru/20220526/pogoda-1790910475.html

В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы - РИА Новости, 26.05.2022

В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:15

2022-05-26T17:15

2022-05-26T17:15

москва

московская область (подмосковье)

общество

погода

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о грозе в столице и области действует с 21.00 27 мая, предупреждение о ветре в столице и области - с 9.00 27 мая до 21.00 27 мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/pogoda-1790585053.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, погода