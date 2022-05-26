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В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы - РИА Новости, 26.05.2022
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В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы - РИА Новости, 26.05.2022
В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:15
2022-05-26T17:15
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о грозе в столице и области действует с 21.00 27 мая, предупреждение о ветре в столице и области - с 9.00 27 мая до 21.00 27 мая.
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москва, московская область (подмосковье), общество, погода
17:15 26.05.2022
 
В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПамятник "В ознаменование 300-летия российского флота" работы Зураба Церетели в Москве
Памятник В ознаменование 300-летия российского флота работы Зураба Церетели в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" работы Зураба Церетели в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о грозе в столице и области действует с 21.00 27 мая, предупреждение о ветре в столице и области - с 9.00 27 мая до 21.00 27 мая.
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