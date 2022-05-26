https://ria.ru/20220526/pogoda-1790762190.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 26.05.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 21 градуса, вечером ожидаются дожди, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T07:57
2022-05-26T07:57
2022-05-26T07:57
общество
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 21 градуса, вечером ожидаются дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор циклона, а вечером скажется воздействие атмосферного фронта. Погода облачная с прояснениями, вечером дожди. В Москве - плюс 19-21 градусов, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет южным, 4-9 метров в секунду, вечером порывистым. Атмосферное давление будет падать и к вечеру достигнет 734 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20220525/leto-1790602492.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик Леус пообещал москвичам в четверг до плюс 21 градуса и облачную погоду