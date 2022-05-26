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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 26.05.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 26.05.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 21 градуса, вечером ожидаются дожди, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T07:57
2022-05-26T07:57
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 21 градуса, вечером ожидаются дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор циклона, а вечером скажется воздействие атмосферного фронта. Погода облачная с прояснениями, вечером дожди. В Москве - плюс 19-21 градусов, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет южным, 4-9 метров в секунду, вечером порывистым. Атмосферное давление будет падать и к вечеру достигнет 734 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье)
07:57 26.05.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик Леус пообещал москвичам в четверг до плюс 21 градуса и облачную погоду

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПарк Победы на Поклонной горе в Москв
Парк Победы на Поклонной горе в Москв - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 21 градуса, вечером ожидаются дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор циклона, а вечером скажется воздействие атмосферного фронта. Погода облачная с прояснениями, вечером дожди. В Москве - плюс 19-21 градусов, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса тепла", - сообщил Леус.
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Синоптик также отметил, что ветер будет южным, 4-9 метров в секунду, вечером порывистым. Атмосферное давление будет падать и к вечеру достигнет 734 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
 
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