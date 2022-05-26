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Меры поддержки военнослужащих и их семей расширят на Ставрополье

Меры поддержки военнослужащих и их семей расширят на Ставрополье - РИА Новости, 26.05.2022

Меры поддержки военнослужащих и их семей расширят на Ставрополье

Власти Ставрополья расширят меры поддержки военнослужащих и их семей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:37

2022-05-26T17:37

2022-05-26T17:37

ставропольский край

ставропольский край

ставропольский район

ставрополь

владимир владимиров

общество

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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Власти Ставрополья расширят меры поддержки военнослужащих и их семей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.Он отметил, что отдельно будут проработаны возможности поддержки военных, которые получили тяжелые ранения, контузии и стали инвалидами.Также Владимиров предложил установить краевую льготу по компенсации части стоимости санаторно-курортной путевки."Отдельно акцентирую внимание, что эти льготы должны быть доступны не только участникам нынешней специальной военной операции на Украине, но и всем другим российским военнослужащим, кто ранее попал в эти льготные категории", - добавил Владимиров.

https://ria.ru/20220526/pomosch-1790903442.html

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Алёна Пава

ставропольский край, ставропольский район, ставрополь, владимир владимиров, общество