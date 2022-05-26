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Меры поддержки военнослужащих и их семей расширят на Ставрополье
Меры поддержки военнослужащих и их семей расширят на Ставрополье - РИА Новости, 26.05.2022
Меры поддержки военнослужащих и их семей расширят на Ставрополье
Власти Ставрополья расширят меры поддержки военнослужащих и их семей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:37
2022-05-26T17:37
2022-05-26T17:37
ставропольский край
ставропольский край
ставропольский район
ставрополь
владимир владимиров
общество
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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Власти Ставрополья расширят меры поддержки военнослужащих и их семей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.Он отметил, что отдельно будут проработаны возможности поддержки военных, которые получили тяжелые ранения, контузии и стали инвалидами.Также Владимиров предложил установить краевую льготу по компенсации части стоимости санаторно-курортной путевки."Отдельно акцентирую внимание, что эти льготы должны быть доступны не только участникам нынешней специальной военной операции на Украине, но и всем другим российским военнослужащим, кто ранее попал в эти льготные категории", - добавил Владимиров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, ставропольский район, ставрополь, владимир владимиров, общество
ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости.
Власти Ставрополья расширят меры поддержки военнослужащих и их семей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров
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"Поручаю министерству труда и соцзащиты края предусмотреть дополнительную меру поддержки семей ставропольских военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга как в ходе специальной военной операции, так и ранее. Мы установим ежегодную выплату на школьную форму обучающимся в общеобразовательных организациях детям погибших ветеранов боевых действий. Предлагаю взять для начала уровень 10 тысяч рублей, надо быть готовыми провести первые выплаты уже в этом году", - сказал Владимиров, выступая с ежегодным посланием.
Он отметил, что отдельно будут проработаны возможности поддержки военных, которые получили тяжелые ранения, контузии и стали инвалидами.
"Краевым законодательством установлена ежемесячная доплата к пенсии военнослужащим-срочникам, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей военной службы. С учетом того, что в специальной военной операции участвуют профессиональные военные-контрактники, считаю необходимым распространить эту норму и на них. Поручаю подготовить проект необходимых поправок в краевое законодательство", - добавил глава региона.
Также Владимиров предложил установить краевую льготу по компенсации части стоимости санаторно-курортной путевки.
"Отдельно акцентирую внимание, что эти льготы должны быть доступны не только участникам нынешней специальной военной операции на Украине, но и всем другим российским военнослужащим, кто ранее попал в эти льготные категории", - добавил Владимиров.