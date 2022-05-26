https://ria.ru/20220526/plen-1790935428.html

Басурин рассказал, что еще несколько украинских боевиков сдались в плен

Басурин рассказал, что еще несколько украинских боевиков сдались в плен - РИА Новости, 26.05.2022

Басурин рассказал, что еще несколько украинских боевиков сдались в плен

Трое или четверо украинских боевиков, прятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен, заявил заместитель начальника управления Народной милиции... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:18

2022-05-26T18:18

2022-05-26T18:41

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

мариуполь

эдуард басурин

днр

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Трое или четверо украинских боевиков, прятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости, что украинские военные, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил, выявлены и задержаны на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе.

https://ria.ru/20220526/arest-1790804510.html

мариуполь

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, мариуполь, эдуард басурин, днр