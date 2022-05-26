https://ria.ru/20220526/plen-1790935428.html
Басурин рассказал, что еще несколько украинских боевиков сдались в плен
Басурин рассказал, что еще несколько украинских боевиков сдались в плен - РИА Новости, 26.05.2022
Басурин рассказал, что еще несколько украинских боевиков сдались в плен
Трое или четверо украинских боевиков, прятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен, заявил заместитель начальника управления Народной милиции... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:18
2022-05-26T18:18
2022-05-26T18:41
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
мариуполь
эдуард басурин
днр
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Трое или четверо украинских боевиков, прятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости, что украинские военные, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил, выявлены и задержаны на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе.
https://ria.ru/20220526/arest-1790804510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, денис пушилин, мариуполь, эдуард басурин, днр
18:18 26.05.2022 (обновлено: 18:41 26.05.2022)
Басурин рассказал, что еще несколько украинских боевиков сдались в плен
Басурин: трое-четверо украинских боевиков, прятавшихся на "Азовстали", сдались в плен