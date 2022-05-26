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Басурин рассказал, что еще несколько украинских боевиков сдались в плен - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/plen-1790935428.html
Басурин рассказал, что еще несколько украинских боевиков сдались в плен
Басурин рассказал, что еще несколько украинских боевиков сдались в плен - РИА Новости, 26.05.2022
Басурин рассказал, что еще несколько украинских боевиков сдались в плен
Трое или четверо украинских боевиков, прятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен, заявил заместитель начальника управления Народной милиции... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:18
2022-05-26T18:41
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
мариуполь
эдуард басурин
днр
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Трое или четверо украинских боевиков, прятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости, что украинские военные, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил, выявлены и задержаны на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе.
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в мире, денис пушилин, мариуполь, эдуард басурин, днр
18:18 26.05.2022 (обновлено: 18:41 26.05.2022)
 
Басурин рассказал, что еще несколько украинских боевиков сдались в плен

Басурин: трое-четверо украинских боевиков, прятавшихся на "Азовстали", сдались в плен

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Трое или четверо украинских боевиков, прятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Я насколько понял, там трое или четверо, речь о них шла, которые были вынуждены сдаться в плен, потому что дальше они уже не могли прятаться", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости, что украинские военные, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил, выявлены и задержаны на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинМариупольЭдуард БасуринДНР
 
 
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