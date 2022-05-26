https://ria.ru/20220526/pavodki-1790758381.html

В Якутии из-за паводка остаются подтопленными 17 населенных пунктов

В Якутии из-за паводка остаются подтопленными 17 населенных пунктов - РИА Новости, 26.05.2022

В Якутии из-за паводка остаются подтопленными 17 населенных пунктов

Затопленными из-за паводка на реках в Якутии остаются 17 населенных пунктов, в воде оказались 281 двор и 169 жилых домов, сообщил первый вице-премьер... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T05:25

2022-05-26T05:25

2022-05-26T05:26

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Затопленными из-за паводка на реках в Якутии остаются 17 населенных пунктов, в воде оказались 281 двор и 169 жилых домов, сообщил первый вице-премьер правительства региона Дмитрий Садовников.По его информации, всего по республике произведено 11 подрывов льда на затороопасных участках рек.Более 4 тонн взрывчатки применили из-за паводка на реке Лена у поселка Сангар Кобяйского района. После взрывных работ уровень воды упал на 67 сантиметров. Тем не менее, как отметил первый вице-премьер, ситуация в Сангаре остается напряженной. В районе продолжают работу два вертолета Ми-8.На реке Лена у Якутска и в Намском районе продолжается стабильный спад воды. Выше опасного уровень воды на Лене сохраняется у сел Бютяй-Юрдя и Модут.Ранее сообщалось, что из-за паводка на Лена в Якутии остаются подтопленными 128 дворов и 65 жилых домов.

https://ria.ru/20220513/damby-1788293829.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, республика саха (якутия)