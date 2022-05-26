https://ria.ru/20220526/patrushev-1790961235.html

Патрушев с коллегой из Ирана выступили за сотрудничество по безопасности

Патрушев с коллегой из Ирана выступили за сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 26.05.2022

Патрушев с коллегой из Ирана выступили за сотрудничество по безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг в Душанбе провел переговоры с Секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:50

2022-05-26T19:50

2022-05-26T20:48

здоровье - общество

иран

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг в Душанбе провел переговоры с Секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, собеседники выступили за усиление российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Рассмотрен комплекс вопросов двустороннего взаимодействия по линии силовых ведомств, спецслужб и правоохранительных органов, а также подробно обсуждены международные темы. Стороны отметили, что в текущей геополитической обстановке перед Россией и Ираном стоит целый ряд серьезных вызовов и угроз, в связи с чем подчеркнута важность усиления российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в сообщении.Отдельно обсуждались перспективы торгово-экономических отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20220526/iran-1790857986.html

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здоровье - общество, иран, россия