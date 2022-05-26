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Сейм Латвии поддержал в I чтении законопроект о сносе советских памятников - РИА Новости, 26.05.2022
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Сейм Латвии поддержал в I чтении законопроект о сносе советских памятников
Сейм Латвии поддержал в I чтении законопроект о сносе советских памятников - РИА Новости, 26.05.2022
Сейм Латвии поддержал в I чтении законопроект о сносе советских памятников
Латвийский парламент в первом чтении одобрил документ, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские монументы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:55
2022-05-26T18:52
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Латвийский парламент в первом чтении одобрил документ, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские монументы, сообщила пресс-служба сейма."Сейм в первом чтении поддержал новый законопроект, который предусматривает демонтаж памятника "Воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков", находящегося в парке Победы в Риге", — говорится в сообщении.Теперь правительство до 30 июля должно определить, какие еще объекты будут сносить. "Демонтаж объектов должен быть осуществлен до 15 ноября текущего года, причем сделать это будет обязан муниципалитет, на территории которого находится объект", — говорится в сообщении.Ранее сейм остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к нему, а муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы. При этом жители города вновь начали их приносить. Нескольких участников акции задержали. Главу МВД Латвии обвинили в "слишком мягкой и нерешительной" реакции, из-за чего она подала в отставку, заявив, что ее вынудил это сделать премьер Кришьянис Кариньш.Парламент Латвии разрешил снос монумента, это решение также поддержала Рижская городская дума.На этом фоне глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
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латвия, в мире, россия
16:55 26.05.2022 (обновлено: 18:52 26.05.2022)
 
Сейм Латвии поддержал в I чтении законопроект о сносе советских памятников

Сейм Латвии поддержал в I чтении законопроект о сносе советских памятников до 15 ноября

CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēdeЗаседание сейма Латвии
Заседание сейма Латвии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēde
Заседание сейма Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Латвийский парламент в первом чтении одобрил документ, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские монументы, сообщила пресс-служба сейма.
"Сейм в первом чтении поддержал новый законопроект, который предусматривает демонтаж памятника "Воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков", находящегося в парке Победы в Риге", — говорится в сообщении.
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Теперь правительство до 30 июля должно определить, какие еще объекты будут сносить.
"Демонтаж объектов должен быть осуществлен до 15 ноября текущего года, причем сделать это будет обязан муниципалитет, на территории которого находится объект", — говорится в сообщении.
Ранее сейм остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к нему, а муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы. При этом жители города вновь начали их приносить. Нескольких участников акции задержали. Главу МВД Латвии обвинили в "слишком мягкой и нерешительной" реакции, из-за чего она подала в отставку, заявив, что ее вынудил это сделать премьер Кришьянис Кариньш.
Парламент Латвии разрешил снос монумента, это решение также поддержала Рижская городская дума.
На этом фоне глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
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