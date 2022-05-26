https://ria.ru/20220526/pamyatniki-1790828910.html

В Кремле ответили на вопрос о защите российских памятников за рубежом

В Кремле ответили на вопрос о защите российских памятников за рубежом - РИА Новости, 26.05.2022

В Кремле ответили на вопрос о защите российских памятников за рубежом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о защите памятников РФ за рубежом, подчеркнул, что этим ежедневно занимается МИД, принимаются все возможные РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:10

2022-05-26T13:10

2022-05-26T13:10

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о защите памятников РФ за рубежом, подчеркнул, что этим ежедневно занимается МИД, принимаются все возможные меры, но вакханалии много.Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что неизвестные в Вене нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам, павшим при освобождении Австрии от нацизма. Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены."А кто вам сказал, что мы не вызвали (послов иностранных государств)? Министерство иностранных дел ежедневно работает весьма напряженно, и ведется очень напряженная дипломатическая работа по борьбе вот с этой вакханалией, которая сейчас во многих европейских странах имеет место. И дипломатам нашим очень непросто приходится, но тем не менее, они все равно прикладывают возможный максимум усилий для того, чтобы этому противодействовать, выходят на связь с официальными властями, хотя это очень-очень непросто сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, достаточно ли предпринимается мер по защите памятников РФ за рубежом.По его словам, "все возможные, допустимые дипломатической практикой и межгосударственными отношениями меры принимаются"."Просто слишком много вакханалии, к сожалению", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20220525/monument-1790722784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков