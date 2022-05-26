https://ria.ru/20220526/palestina-1790969435.html
Палестина возложила вину за убийство журналистки Al Jazeera на Израиль
Палестина возложила вину за убийство журналистки Al Jazeera на Израиль - РИА Новости, 26.05.2022
Палестина возложила вину за убийство журналистки Al Jazeera на Израиль
Палестинская прокуратура пришла к выводу по итогам расследования, что ответственность за убийство журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле лежит на военнослужащих... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:33
2022-05-26T20:33
2022-05-26T20:33
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ГАЗА, 26 мая - РИА Новости. Палестинская прокуратура пришла к выводу по итогам расследования, что ответственность за убийство журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле лежит на военнослужащих израильской армии, заявил на пресс-конференции генеральный прокурор автономии Акрам аль-Хатиб.Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.По словам представителя прокуратуры, стрельба по журналистам велась с расстояния 170-180 метров. Со стороны палестинцев на месте не было ни стрельбы по израильской армии, ни даже забрасывания камнями, отметил прокурор.Палестинская автономия намерена передать результаты расследования в Международный уголовный суд, при этом пуля, ставшая причиной гибели журналистки "не будет передана израильским властям ни при каких обстоятельствах", подчеркнул представитель прокуратуры. По словам генерального прокурора Палестины, характеристики пули показывают, что она была выпущена из снайперского оружия с места дислокации израильских сил.Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейне отметил на пресс-конференции, что "президент Аббас пообещал провести прозрачное и ответственное расследование убийства Ширин Абу Акле, и это, действительно, было сделано".Израильская армия не будет открывать уголовное расследование по факту гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в ходе военной операции ЦАХАЛ в районе Дженина, так как смерть наступила в ходе активных боевых действий и предварительное расследование не выявило подозрений на уголовное преступление, сообщили на прошлой неделе в пресс-службе военных на запрос РИА Новости.К прозрачному и достоверному расследованию обстоятельств гибели журналистки призвали США, ЕС, Россия и другие страны и международные организации, включая ООН. Ранее Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что по результатам предварительного расследования невозможно однозначно определить источник стрельбы на Западном берегу, в результате которой погибла журналистка телеканала Al-Jazeera Абу Акле.
https://ria.ru/20220513/besporyadki-1788436777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, сша, евросоюз, оон
Палестина возложила вину за убийство журналистки Al Jazeera на Израиль
Прокуратура Палестины возложила вину за убийство журналистки Al Jazeera на Израиль
ГАЗА, 26 мая - РИА Новости. Палестинская прокуратура пришла к выводу по итогам расследования, что ответственность за убийство журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле лежит на военнослужащих израильской армии, заявил на пресс-конференции генеральный прокурор автономии Акрам аль-Хатиб.
Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.
"Результаты, к которым палестинский следственный комитет пришёл по итогам расследования, показали, что израильская армия несет ответственность за убийство журналистки Ширин Абу Акле", - сказал прокурор.
По словам представителя прокуратуры, стрельба по журналистам велась с расстояния 170-180 метров. Со стороны палестинцев на месте не было ни стрельбы по израильской армии, ни даже забрасывания камнями, отметил прокурор.
Палестинская автономия намерена передать результаты расследования в Международный уголовный суд, при этом пуля, ставшая причиной гибели журналистки "не будет передана израильским властям ни при каких обстоятельствах", подчеркнул представитель прокуратуры. По словам генерального прокурора Палестины, характеристики пули показывают, что она была выпущена из снайперского оружия с места дислокации израильских сил.
Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейне отметил на пресс-конференции, что "президент Аббас пообещал провести прозрачное и ответственное расследование убийства Ширин Абу Акле, и это, действительно, было сделано".
Израильская армия не будет открывать уголовное расследование по факту гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в ходе военной операции ЦАХАЛ в районе Дженина, так как смерть наступила в ходе активных боевых действий и предварительное расследование не выявило подозрений на уголовное преступление, сообщили на прошлой неделе в пресс-службе военных на запрос РИА Новости.
К прозрачному и достоверному расследованию обстоятельств гибели журналистки призвали США, ЕС, Россия и другие страны и международные организации, включая ООН. Ранее Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что по результатам предварительного расследования невозможно однозначно определить источник стрельбы на Западном берегу, в результате которой погибла журналистка телеканала Al-Jazeera Абу Акле.